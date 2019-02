May lanza un SOS en forma de carta a sus diputados y les suplica su apoyo y unidad

La primera ministra británica, Theresa May, tiene una carta para los suyos y, en una nueva semana que se presenta dura en las negociaciones para la recta final del Brexit y mientras que la propia economía del Reino Unido se resiente entre la incertidumbre, ha pedido a sus diputados conservadores que dejen a un lado sus "preferencias personales" y se unan para apoyar un acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. May ha enviado una carta a los 317 diputados de su formación ante las divisiones que hay entre euroescépticos y pro-europeos sobre la salida prevista para el 29 de marzo.

El jueves, la 'premier' sufrió en el Parlamento un nuevo revés al perder por 303 votos frente a 258 una moción que pedía al Gobierno seguir negociando con Bruselas cambios en el tratado de retirada. La moción no era vinculante, pero ha puesto de manifiesto los problemas que tiene May para controlar a ese sector euroescéptico y conseguir una mayoría parlamentaria que sacar adelante su plan negociado con Bruselas durante casi dos años. La dirigente ya no sabe cómo convencer a los suyos y, sin tener ni siquiera ese apoyo cercano, pierde fuerza para reclamar ante Bruselas cualquier exigencia añadida.

En la misiva enviada a sus diputados, y divulgada este domingo, May admite que el resultado de la votación del jueves fue "decepcionante" pero promete que el Gobierno seguirá trabajando para lograr cambios en el acuerdo negociado con Bruselas sobre la polémica salvaguarda irlandesa, pensada para no volver a establecer una frontera visible entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

La jefa del Gobierno indica que volverá en los próximos días a Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y también que hablará con cada uno de los líderes de los países del bloque europeo. May expresa en su carta el agradecimiento a los diputados que respaldaron la moción del jueves al indicar que han demostrado "determinación para encontrar un camino adelante para el país", y agradeció también el apoyo a los parlamentarios del Partido Democrático Unionista (DUP) norirlandés, de los que depende para gobernar tras perder la mayoría absoluta en los comicios generales de 2017.

Agrega que en los últimos dos años y medio como líder ha tratado de tener en cuenta los distintos puntos de vista de los diputados y ha pensando en "cumplir con el resultado del referéndum (de 2016) que nosotros estuvimos unidos para presentar al pueblo británico".

May subraya, según recoge Efe, que ha apoyado una retirada de la UE "negociada" que permita proteger la "estrecha relación económica" con el bloque europeo al tiempo que se mantiene la "cooperación sobre seguridad".

La primera ministra reconoce los distintos puntos de vista de los diputados pero recalca que fracasar a la hora de hacer los "compromisos necesarios" para conseguir un acuerdo de retirada supondrá "defraudar" al pueblo del Reino Unido. "Nuestro partido puede hacer lo que ha hecho a menudo en el pasado, trabajar más allá de lo que nos divide y agruparnos detrás de lo que nos une, sacrificar si es necesario nuestras preferencias personales por el interés nacional", puntualiza.

La jefa del Gobierno confía en poder tener un pacto para el próximo día 27, cuando espera darlo a conocer en la Cámara de los Comunes, de lo contrario tiene previsto presentar, una vez más, una moción "neutra" que podrá ser enmendada a fin de conocer los pasos que los diputados quieren seguir sobre el proceso del Brexit.