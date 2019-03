May no solicitará a Bruselas una prórroga para el Brexit más allá de finales de junio

La salida de Reino Unido de la Unión Europea sigue trayendo cola. Esta vez, porque la primera ministra, Theresa May, no va a solicitar a Bruselas una prórroga prolongada del Brexit: "La primera ministra no pedirá una larga extensión" -más allá de finales de junio- ya que existen razones para dar al Parlamento británico "un poquito más de tiempo" para llegar a un acuerdo y desbloquear la crisis. Así se ha pronunciado una fuente de Downing Street en declaraciones recogidas por la Agencia Efe.

"El pueblo de este país ha estado esperando casi tres años. Está harto con el fracaso del Parlamento a la hora tomar una decisión y la primera ministra comparte esa frustración", ha asegurado esta fuente, antes de que May escriba al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para pedir el retraso.