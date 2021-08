Mbappé, el 'prisionero' de un imperio económico de más de 300.000 millones

¡Pérez, Pérez! Así es como aclaman al presidente del Real Madrid cada vez que aterriza junto con sus jugadores en cualquier aeropuerto de Oriente Próximo. Tener a ese hombre -tan poderoso en el mundo del fútbol y que preside el equipo más valioso- a la espera de una decisión es quizás la mayor campaña de marketing que puede conseguir el actual emir de Qatar ante sus homólogos de Oriente. Tamim Bin Hamad Al Thani, propietario del PSG, lleva desde 2011 apostando por el negocio del fútbol -donde ya ha invertido centenares de millones de euros-, consciente de la importancia que genera este deporte a nivel económico y político. Dos aspectos 'clave' para alguien que controla un país, sobre todo en una zona donde el conflicto no es noticia.

Desde el inicio de este verano, la prensa deportiva, principalmente la francesa y la española, han estado especulando en torno al futuro de la estrella parisina, Kylian Mbappé. El PSG gastó hace tres años 180 millones de euros y, tras cuatro temporadas (el primer año jugó cedido procedente del AS Monaco), el jugador se ha negado a renovar porque su sueño es jugar con la camiseta blanca que han portado sus 'ídolos' de la infancia. Sin embargo, el mercado se iba acercando a su fin, el Real Madrid no actuaba y medio mundo ya solo hablaba del nuevo tridente letal (Neymar, Messi y Mbappé) del que el jeque del club parisino se jactaba. Fue entonces cuando apareció Florentino, el hombre que inauguró los fichajes 'vip' en el fútbol (con los casi 100 millones inéditos por Cristiano Ronaldo), capaz de 'robarle' la estrella (Luis Figo) a su máximo rival y experto conocedor de cómo funcionan los tiempos en el mercado del fútbol.

Ha comenzado así una lucha de egos: el "pedigrí" del Real Madrid frente a los "millones" del PSG. En medio de este pulso de poderío está Kylian Mbappé: un joven de 22 años -de origen camerunés- que creció en Bondy, un suburbio pobre de París que tiene una tasa de desempleo de casi el 20%, unos diez puntos superior a la de la media nacional. Allí, los más jóvenes ven en el fútbol la única vía de escape para evitar el destino desolador que les espera.

Este pasado humilde, quizá, es lo que le hace a Mbappé tener los pies en la tierra y no verse seducido por los millones que le ofrecen desde Doha. El jugador francés sabía que llegar a este club sería muy fácil, lo que desconocía era que salir de él se convertiría en una misión casi imposible, hasta el punto de que muchos han denominado al club como "la cárcel de oro". El emir controla un país cuyo PIB, según los datos del Banco Mundial en el año precovid, fue de 175.800 millones de euros. Allí tiene un fondo soberano -Qatar Investment Authority, que se encarga de gestionar los ingresos que genera el gas natural y el petróleo- con activos por todo el mundo que alcanzan, según el Instituto de Fondos Soberanos (SWFI, por sus siglas en inglés), los 295.200 millones de euros.

Con la liquidez que le aporta este fondo soberano, que está entre los diez del mundo con mayor número de activos, es con lo que ha podido financiar la creación de múltiples empresas. Entre ellas destaca una de las más importantes y que creó con tan solo 25 años: Qatar Sports Investments. Una compañía que conseguiría seis años después el 70% de las acciones del PSG tras pagar 50 millones de euros. Pero no solo se nutre su capital de empresas, sino también de decenas de activos inmobiliarios, como el clásico centro comercial Harrods en Londres, el edificio The Shard -uno de los más altos de Europa-, la villa olímpica de Londres o la mansión Erbilginler Yalısı, en Estambul. Sin duda, se trata de un imperio económico que superaría los más de 300.000 millones de euros.

Estos esfuerzos económicos tienen una razón de ser: una batalla geopolítica entre los diferentes países de Oriente por atraer el mundo del fútbol a su territorio. Así se pudo comprobar con la adquisición del Manchester City por parte de la familia real de Emiratos Árabes Unidos o el contrato para que se jugase la Supercopa de España en Arabia Saudí. Sin embargo, Al Thani ha marcado un antes y después en esta lucha estratégica tras conseguir que la competición más importante de este deporte -el Mundial- vaya a disputarse en su país el próximo año.

"Esto es una cuestión de poderío, no de dinero", sostiene Plácido Rodríguez, experto en economía del fútbol sobre el posible fichaje de Mbappé, que prosigue, "los clubes Estado no se pueden considerar de la misma forma que una sociedad deportiva -como la del Real Madrid- porque el dinero siempre aparece, es como si no fuera relevante". El experto asegura que el PSG "cambió" la forma de fichar, "puso 200 millones por Neymar, una cifra que parecía impensable".

Benito Pérez, economista y miembro de la Sociedad Española de Economía del Deporte (SEED), afirma que Mbappé ofrece "un reclamo publicitario que permite a un club tener a los mejores". Además, asegura que va a ser "uno de los que ocupe el trono" de Cristiano Ronaldo y Messi; por eso "interesa tanto tener esta pieza". Pero coincide con Rodríguez en que por encima del plano económico hay "una cuestión de orgullo" y esa es la razón por la que el PSG se "resiste" a venderlo; "perder a Mbappé supondría un descrédito grande". Las espadas se esperan en alto hasta el último minuto.