Las mejores cremas solares de Mercadona, Lidl o Aldi por menos de 10 euros, según una dermatóloga

La protección solar es fundamental para prevenir el cáncer de piel y por eso desde el Ministerio de Sanidad se estudia la posibilidad de ofrecer crema solar gratuita a través de dispensadores en determinados lugares públicos. La medida, que se acaba de conocer esta semana, ayudaría a uno de los gastos que cada vez es más habitual en la cesta de la compra, cuyo precio sigue al alza. Mientras repasamos cuál es el mejor protector solar, según los consejos de la dermatóloga Leire Barrutia -más de 500.000 seguidores en Youtube- y su precio en los supermercados.

¿Cuál es la mejor opción y dónde se encuentra?

El que encabeza la lista es el Facial Ultrafluido con color +50 de Aldi. Según Barrutia, este es bastante similar a los de farmacia y además es muy completo. Contiene antioxidantes como vitamina C pura y derivados y Vitamina E y derivados. También tiene ácido hialurónico que hidrata y calma la piel. Al contener pigmento de color, contiene dióxido de titanio, que ayuda a proteger contra la luz visible o luz azul. Esto, junto con los filtros UVA, garantiza una protección completa. El color que tiene es medio y no queda muy oscuro. Su precio es de 5,99 euros.

Del mismo supermercado un hecho resaltable para Barrutia es que ninguno contiene los filtros "polémicos" -que son el octocrileno y homeosalato-. Según su criterio, la mejor alternativa corporal es el Spray Solar Sensitive SPF 50+, que cuesta también 5,99 euros. Este tiene vitamina E, aloe vera, amplio espectro UVV y no lleva perfume, por lo que es una gran opción.

Otras opciones buenas de Aldi son el Spray Solar +50 y el infantil, bajo el mismo precio por menos de 6 euros, puesto que ambos llevan vitamina E y el infantil no lleva perfume, por lo que resulta interesante. También está el protector en aerosol Invidible Dry 50+ por 4,99 y uno igual pero para deportistas 30+. En este caso, la experta recomienda optar por el que tiene mayor filtro incluso para deportistas, pero hay que tener cuidado y garantizar que se esparza correctamente.

Los mejores protectores solares en Mercadona

En la línea Deliplus de Mercadona, el Spray 50+ no es muy fluido pero bloquea correctamente la radiación y no tiene los filtros polémicos. Este mismo tiene un coste de 7,50 euros. El 'stick' solar también es una buena idea para reaplicar en zonas como el dorso nasal, pómulos o la frente, es muy adherente por lo que puede servir hasta para atletas acuáticos, cuesta tan solo 5,50 euros. No interesa para pieles grasas o con acné. El infantil 50+ que cuesta 4,30 euros también tiene muy buen espectro y aunque las cremas solares 50+ también son una buena opción, la dermatóloga recomienda optar por el spray antes por su fácil aplicación.

Mejores cremas solares en Lidl

En Lidl el primero recomendado es el Spray Ultra Sensitive +50 por su alto espectro así como el hecho de que no lleva perfume, lo que garantiza que sea apto para pieles con dermatitis atópica, ya que así se minimiza el riesgo de generar dermatitis alérgica por contacto. Este producto cuesta 9,99. El Your Planet 50+ parece ser una buena opción a la par por 4,99.

También existen algunos distintos como protectores con citronela para zonas con mosquitos, aunque se quedaría antes con el ultra sensitive. El Love Your Planet SPF 50+, por 5,49 euros no tiene los filtros controversiales y sí tiene un alto espectro y es apto para todo tipo de pieles. La BB Cream de 4,99 con color también es una buena opción, aunque según dice, prefiere la de Aldi.

¿Cuáles evitaría?

Algunos que no recomendaría son la gelatina solar SPF 15 o el aceite solar SPF 6 o el SPF 15 de Mercadona por su bajo espectro, o el protector capilar de Aldi puesto que ofrece una protección muy baja y además incluye fragancias. por tanto, en contraparte recomienda mejor usar alternativas físicas como gorra. De Lidl no compraría el Matificante Facial porque no ayuda a las pieles grasas ni el bifásico +30.