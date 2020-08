Las mejores cuentas sin comisiones que no te obligan a domiciliar ingresos

Dejar de ingresar la nómina en el banco puede acarrearnos una desagradable sorpresa: el cobro de comisiones. En función de cuál sea nuestro de banco y de la cuenta que tengamos contratada, es probable que si dejamos de ingresar nuestros haberes incumplamos las condiciones del producto y la entidad nos penalice cobrándonos comisiones de mantenimiento.

Ante esta situación, tenemos tres opciones para evitar pagar comisiones y seguir disfrutando de una cuenta corriente gratuita, recuerdan los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com. En primer lugar, revisar las condiciones de vinculación de la cuenta y comprobar si existe una alternativa a la nómina para no pagar como, por ejemplo, mantener un saldo mínimo en la entidad, realizar transferencias desde otro banco, etc. En segundo lugar, comprobar si el propio banco no comercializa otra cuenta corriente con mejores condiciones, por ejemplo una cuenta digital sin vinculación. En tercer lugar, cambiar de entidad. Muchos bancos comercializan cuentas sin comisiones y sin vinculación, algunas de ellas contratables solo por nuevos clientes.

Con este gesto, no solo podremos despedirnos de los gastos, sino que además podremos acceder a ofertas y ventajas exclusivas que quizá nuestro banco no nos ofrecía como, por ejemplo, tarjetas gratis para varios titulares, nuevos sistemas de pago móvil, la posibilidad de hacer transferencias más rápidas gratis, regalos, reintegros gratuitos en más cajeros, descuentos en compras, etc.

Cuentas con regalos

Aquellos que busquen un regalo al cambiar de banco, pero no quieran ataduras, ni permanencias ni pagar comisiones pueden optar por la Cuenta Corriente Open de Openbank. Los clientes nuevos que la contraten entre el 24 y el 31 de agosto y hagan un ingreso de al menos 300 euros se llevarán 40 euros de regalo; no obstante, cualquier interesado puede abrirla, aunque ya sea o haya sido cliente de la entidad, pero solo los nuevos disfrutarán de la bonificación. El proceso de alta puede realizarse por Internet y, para beneficiarse de la campaña, será necesario introducir el código AGO40 en el formulario de apertura.

La cuenta de Openbank no tiene vinculación, es gratuita, permite hacer transferencias ordinarias y vía Bizum sin coste e incluye una tarjeta de débito gratis para el primer titular con la cual se pueden hacer reintegros gratuitos en los cajeros del Santander, explican fuentes de HelpMyCash. Además, el titular puede beneficiarse de descuentos en compras (Booking, Telepizza, Springfield…) y pagar sus compras con múltiples plataformas: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay y el propio wallet del banco.

Cuentas sin comisiones para uno… o dos titulares

La Cuenta Online de BBVA no tiene gastos de mantenimiento, permite hacer transferencias gratis, enviar y recibir dinero por Bizum y pagar con el móvil mediante Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay. La cuenta admite hasta dos titulares y cada uno recibirá su propia tarjeta de débito gratuita con la que pagar en comercios y sacar dinero gratis en cualquier cajero del banco. La Cuenta Online de BBVA está dirigida únicamente a nuevos clientes, no requiere nómina y solo puede contratarse por la web o la app del banco.

La Cuenta ON de Bankia también admite hasta dos titulares y cada uno recibirá su tarjeta de débito sin coste. Eso sí, ambos deberán ser nuevos clientes y cumplir el perfil digital, requisitos imprescindibles para abrir la cuenta, afirman fuentes del comparador. La Cuenta ON no tiene comisiones por la operativa básica ni tampoco vinculación, permite usar Bizum y pagar con el móvil con Bankia Wallet, Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay.

ING es otra opción para aquellos que buscan una cuenta compartida. La Cuenta Nómina del banco naranja se puede abrir con dos titulares o un titular y un autorizado y, como en los casos anteriores, ambos recibirán su tarjeta gratis. Tampoco cobra comisiones, pero en este caso es necesario domiciliar una nómina, pensión o prestación por desempleo o bien recibir una transferencia de al menos 700 euros al mes para disfrutar de todas las ventajas de la cuenta. ING no cobra comisiones, permite hacer transferencias que llegan el mismo día, pagar con Google Pay y Apple Pay, y usar Bizum.

Cuentas para viajar

La cuenta estándar de N26 permite sacar dinero tres veces al mes gratis en cualquier cajero de la eurozona (incluido cualquier cajero de España) y no cobra comisión por cambio de divisa al pagar en otra moneda. Además, aplica el tipo de cambio de Mastercard, muy cercano al real. Los reintegros en una moneda distinta al euro tienen una comisión del 1,7% sin importe mínimo, un coste muy inferior al que aplican la mayoría de los bancos, afirman los expertos de HelpMyCash. La cuenta básica de N26 es gratuita, permite realizar la operativa bancaria básica sin coste, no requiere vinculación e incluye una tarjeta de débito sin coste (se puede asociar a Apple Pay y Google Pay). Eso sí, no permite usar Bizum. Al tratarse de un banco móvil, la apertura se realiza por la app de la entidad, aunque también dispone de una plataforma para operar por ordenador.

La cuenta corriente de Imagin también está libre de ataduras y de comisiones, incluye una tarjeta de débito gratis y permite retirar efectivo sin coste en cualquier cajero de la eurozona, sin límite. Eso sí, en España solo se puede sacar dinero sin coste de los cajeros de CaixaBank. Además, los reintegros a débito fuera del Espacio Económico Europeo tienen un precio del 4,50% con un mínimo de cuatro euros por operación. Imagin está adherido a Bizum, permite pagar con Apple Pay y Samsung Pay y ofrece descuentos en compras. Se trata de un banco móvil, así que la gestión online de la cuenta se realiza a través de su app.