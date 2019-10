Así funcionan las cuentas de ahorro más rentables del último trimestre

Las cuentas de ahorro clásicas (sin comisiones y sin vinculación) han dejado de gozar del favor de los bancos. Ahora, los clientes que quieran ahorrar a su ritmo, o bien deben asumir un elevado grado de vinculación con el banco para conseguir rentabilidad, o bien deben conformarse con remuneraciones raquíticas. De hecho, ya hay bancos que comercializan cuentas de ahorro al 0%.

Actualmente, menos de la mitad de los bancos que operan en España ofrecen cuentas de ahorro sin comisiones y sin vinculación, según un análisis del comparador financiero HelpMyCash.com. Y entre los que sí lo hacen, la rentabilidad más frecuente es del 0,2% TAE. Pero, como siempre, hay excepciones.

Las cuentas online

Las mejores cuentas de ahorro del momento hay que buscarlas en la banca online, que es la que mejor remunera los ahorros de sus clientes.

La Cuenta de Ahorro Online de Nationale-Nederlanden lidera el ranking: tiene un interés del 0,50% TAE por tiempo indefinido. La disponibilidad del dinero es total, no exige vinculación y no tiene comisiones. Los intereses se abonan anualmente.

Además, los nuevos clientes que abran la cuenta del banco neerlandés antes del 15 de noviembre y mantengan un saldo mínimo se llevarán hasta 50 euros de regalo, lo que mejora notablemente su rentabilidad. Los clientes que mantengan un saldo de entre 1.000 y 5.000 euros entre el 30 de noviembre y el 30 de enero se llevarán un incentivo de 30 euros, mientras que aquellos que inviertan más de 5.000 euros ganarán 50 euros. La bonificación se ingresará en febrero del próximo año.

Al ser una entidad extranjera, la cuenta no está sujeta al régimen fiscal español, por lo que será el cliente el que deba informar de los intereses brutos percibidos en su declaración. Asimismo, si el saldo total en cuentas y depósitos extranjeros supera los 50.000 euros, deberá notificarlo a la Agencia Tributaria mediante la presentación del modelo 720, informan fuentes de HelpMyCash.

Los clientes de Nationale-Nederlanden están protegidos por el fondo de garantía de depósitos (FGD) de los Países Bajos, el mismo que cubre a los clientes españoles de ING.

La misma rentabilidad tiene la cuenta remunerada de Pibank. La marca virtual lanzó el pasado 26 de septiembre su nueva gama de productos de ahorro, heredados de Banco Pichincha, entidad propietaria del banco online. El catálogo lo componen un depósito a un año al 0,80% TAE y una cuenta de ahorro al 0,50% TAE, sin comisiones, sin vinculación y con total disponibilidad. La cuenta se contrata por Internet y en este caso sí cuenta con la cobertura del FGD nacional y está sujeta al régimen fiscal de nuestro país.

La tercera posición del ranking la ocupa otro banco online. Se trata de Openbank, perteneciente al Grupo Santander, cuya Cuenta de Ahorro Bienvenida para nuevos clientes tiene una rentabilidad del 0,42% TAE.

Concretamente, los primeros tres meses el interés es del 1,50% y el resto, del 0,05%, lo que equivale a la TAE anterior. La cuenta no tiene vinculación obligatoria; no obstante, si el cliente decide domiciliar una nómina o pensión o, en su lugar, tres recibos, la rentabilidad a partir del cuarto mes será del 0,30% para los primeros 10.000 euros y del 0,20% para el resto (0,60% TAE). La apertura se realiza por Internet, el abono de intereses es mensual y la cuenta no tiene comisiones. Asimismo, el cliente puede disponer en cualquier momento de su dinero. En caso de quiebra, el FGD de referencia es el español.

Unicaja, el primer banco tradicional del ‘ranking’

El primer banco físico que encontramos en la lista es Unicaja, cuya Cuenta de Ahorro UniVía renta al 0,20% TAE. El primer mes el interés es del 0,75% TIN para un saldo de hasta 50.000 euros (0,15% para el resto).

A partir de entonces, el interés cae al 0,15%; no obstante, los incrementos de saldo se pagarán al 0,75%. No tiene gastos de mantenimiento y el titular puede disponer de su dinero en cualquier momento. La liquidación de intereses es mensual. La cuenta puede contratarse por Internet, aunque es necesario ser titular de una cuenta corriente antes.

Por último, otros dos bancos online. La Cuenta Facto de Banca Farmafactoring y la Cuenta Coinc, ambas al 0,20% TAE, sin vinculación, sin comisiones y con liquidación mensual de intereses.

La apertura de las dos puede realizarse por Internet. En el caso de Coinc, el saldo máximo remunerable se limita a 10.000 euros. Aunque los dos productos se constituyen en España y, por tanto, el cliente no debe realizar ningún trámite extra con Hacienda, la sucursal española de Banca Farmafactoring está protegida por el FGD Italiano, mientras que Coinc, que pertenece a Bankinter, cuenta con la cobertura del español.