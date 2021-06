Las mejores cuentas bancarias gratis para no pagar las comisiones de junio

Muchos españoles se van a encontrar una desagradable sorpresa durante los próximos días cuando revisen el extracto de su cuenta. ¿La razón? La mayoría de los bancos cobrará comisiones de mantenimiento por sus cuentas corrientes este mes, según un estudio realizado por el comparador de productos financieros HelpMyCash.com.

"En junio se juntan los bancos que liquidan sus comisiones mensualmente con los que lo hacen cada tres y seis meses, de manera que durante los próximos días muchos clientes tendrán que pasar por caja", explican fuentes del comparador.

No obstante, no todos tendrán que pagar comisiones, únicamente aquellos que no cumplan las condiciones de vinculación de su banco. El problema es que en algunas entidades cumplir los requisitos para poder operar gratis implica no solo domiciliar los ingresos o varios recibos, sino contratar un producto extra que tiene un coste o que quizá no interese al cliente como un préstamo, un seguro o un fondo. No todos los clientes están dispuestos a aceptar esta vinculación y algunos ni siquiera pueden hacerlo si, por ejemplo, no tienen nómina, ahorros o recibos.

Aquellos consumidores que no puedan cumplir las condiciones de su banco o que, simplemente, no quieran hacerlo, tienen una vía para huir de los gastos de mantenimiento: abrir una cuenta sin comisiones en otro banco. Los expertos del comparador HelpMyCash han elaborado un ranking con las mejores cuentas sin gastos que podemos contratar este mes de junio.

Las mejores cuentas gratis

La Cuenta Online de BBVA es una de las más populares. Más de 700 mil clientes ya han contratado esta cuenta sin comisiones y sin vinculación obligatoria. Los únicos requisitos para abrirla es ser nuevo cliente del banco y contratarla por su web o su app. Se puede abrir con hasta dos titulares y cada uno recibirá una tarjeta de débito Aqua gratis con la que se puede sacar dinero sin comisiones en los más de 6.000 cajeros que tiene el banco en España. Las transferencias SEPA son gratis y BBVA permite enviar dinero por Bizum.

Otra alternativa es la cuenta corriente de imagin, el banco móvil de CaixaBank, que tampoco requiere ningún tipo de vinculación. Puede abrirse a través de la app de la entidad y la cuenta se tendrá que gestionar a través del móvil. Solo admite un titular y no cobra comisiones de mantenimiento, ni por las transferencias online ni por la tarjeta de débito. Los clientes de imagin pueden usar Bizum, sacar dinero gratis de todos los cajeros de CaixaBank y, fuera de España, de cualquier cajero del Espacio Económico Europeo. Los clientes que tengan una cuenta abierta en CaixaBank y estén pagando comisiones pueden pasarse a imagin, ya que el banco móvil admite tanto a clientes nuevos como a clientes que ya tengan abierta una cuenta en CaixaBank.

La Cuenta Clara de Abanca también está exenta de comisiones por los servicios básicos e incluye una tarjeta de débito sin coste y Bizum. Sus titulares (un máximo de dos) pueden sacar dinero gratis en cualquier cajero de la entidad y cinco veces al mes fuera de Galicia en los cajeros de Euro 6000, Bankia, Sabadell, Bankinter, Caja de Arquitectos y Caja de Ingenieros. La entidad no exige ningún requisito para contratarla, salvo abrirla por Internet y operar por los canales digitales. Aunque no sea obligatorio, la entidad premia a los clientes que domicilien una nómina o una pensión de al menos 600 euros al mes y la mantengan durante dos años con 150 euros de regalo.

La misma estrategia sigue Liberbank. Su Cuenta Online SIN es gratuita y no exige ningún tipo de vinculación, por lo que puede ser una alternativa para aquellos clientes que pagan comisiones en su banco. Al igual que hace Abanca, regala 150 euros a los que domicilien una nómina o pensión de más de 600 euros y asuman una permanencia de dos años. La cuenta, contratable por Internet, no tiene comisiones de mantenimiento ni por transferencias, la tarjeta de débito asociada es gratis y se pueden sacar dinero de más de 18.000 cajeros sin coste, así como enviar dinero por Bizum.

Cierra la lista la Cuenta Nómina de Bankinter, un producto que a pesar de requerir una nómina, ofrece una ventaja muy tentadora: una rentabilidad de hasta el 5% TAE el primer año y de hasta el 2% TAE el segundo sobre los primeros 5.000 euros, por lo que el cliente puede ganar hasta 340 euros brutos. La cuenta no tiene comisiones, no cobra por las transferencias e incluye una tarjeta de crédito sin cuotas de emisión ni de renovación con la que se puede sacar dinero gratis en más de 17.000 cajeros nacionales. Además, sus titulares pueden usar Bizum. Para contratarla es necesario domiciliar una nómina de 800 euros al mes o más, pagar tres recibos al trimestre y realizar tres compras con la tarjeta de crédito cada tres meses. La Cuenta Nómina de Bankinter puede tener hasta dos titulares y se puede contratar por Internet.