Las mejores cuentas sin comisiones (con o sin nómina): ahorra hasta 168 euros

Hace apenas una semana, Bankia era tendencia en las redes sociales y no precisamente para bien. Las nuevas condiciones del programa Por Ser Tú, en vigor desde el pasado 23 de febrero, han provocado que muchos clientes que hasta entonces no pagaban comisiones por tener su nómina domiciliada en la entidad, hayan pasado a abonar 72 euros al año por el mantenimiento de sus cuentas a menos que cumplan un requisito extra. Y aquellos que ni siquiera cumplan esta condición, pueden llegar a pagar hasta 168 euros (14 euros al mes), salvo que sean jóvenes (hasta 25 años de edad) o tengan al menos 40.000 euros en recursos en la entidad.

La nueva política de comisiones del banco, que no afecta a los titulares de la Cuenta ON que mantengan un perfil digital (la cuenta sigue siendo gratuita y no exige ningún tipo de vinculación), ha levantado ampollas entre muchos clientes. Pero lo cierto es que no ha sido el único banco en aumentar las comisiones durante los últimos meses. Banco Sabadell o Banco Santander también han seguido esta tendencia. Y CaixaBank tenía planeado introducir su nueva política comercial en abril, pero ha pospuesto su entrada en vigor al último trimestre del año a raíz del coronavirus.

Pero que no cunda el pánico. “Existe una amplia oferta de cuentas sin comisiones en el mercado, tanto para clientes que quieran domiciliar su nómina como para aquellos que no estén dispuestos a asumir ningún tipo de vinculación obligatoria”, explica Javier Mezcua, experto en finanzas personales del comparador bancario HelpMyCash.com. De hecho, algunos de los bancos que han incrementado los gastos de sus cuentas en los últimos meses disponen también de cuentas sin comisiones y sin vinculación. “Se trata de un gancho para captar nuevos clientes”, afirma Mezcua.

BBVA, Cajamar, Liberbank, Abanca o la propia Bankia comercializan cuentas sin comisiones y sin nómina, aunque en algunos bancos como BBVA, Liberbank o Bankia están reservadas solo para nuevos clientes. A la lista anterior habría que sumar bancos online como Openbank o imaginBank y ahora también los nuevos bancos fintech, como N26 u Orange Bank.

Las mejores cuentas sin comisiones y sin nómina

Las cuentas sin comisiones ni condiciones son ideales para aquellos clientes que no tengan nómina u otros ingresos regulares, que necesiten una segunda cuenta pero que ya tengan sus haberes comprometidos con otra entidad o que, simplemente, no quieran tener la obligación de cumplir requisitos de vinculación.

La Cuenta Online de BBVA no tiene gastos de mantenimiento ni de administración ni tampoco por transferencias. Incluye una tarjeta de débito gratis para cada titular (admite hasta dos titulares) con la que se puede sacar dinero sin coste en los más de 6.000 cajeros que tiene la entidad en España. Está disponible solo para nuevos clientes y es necesario contratarla a través de la web o la app del banco.

Una de las características que comparten la mayoría de las cuentas sin comisiones ni condiciones de la banca tradicional es que son online (pensadas para clientes que tengan un perfil digital). Es el caso de la Cuenta Online de BBVA, pero también de la Cuenta ON de Bankia, la Cuenta Online Sin de Liberbank, la Cuenta Wefferent de Cajamar o la Cuenta Clara de Abanca, que tampoco tienen comisiones ni exigen que el cliente domicilie su nómina.

La Cuenta Corriente Open de Openbank también es gratuita. Incluye una tarjeta de débito sin comisiones con la que sacar dinero de los más de 7.500 cajeros del Santander y, además, ofrece descuentos en multitud de comercios como gasolineras, restaurantes u hoteles. Aunque se trata de un banco online, los titulares de la cuenta de Openbank pueden acudir a unas 3.000 oficinas del Santander a hacer ingresos.

Tampoco tiene comisiones ni condiciones la cuenta corriente de imaginBank con la que es posible disfrutar de descuentos en ocio y compras. Se trata de un banco móvil, por lo que la operativa se realiza a través de una aplicación. La tarjeta de débito asociada está exenta de gastos y se puede usar para sacar dinero gratis en los más de 9.400 cajeros que tiene CaixaBank en España. Como ventaja adicional, los clientes de imaginBank pueden retirar efectivo sin comisiones en los cajeros de una treintena de países europeos.

El banco fintech N26, con más de 400.000 clientes en nuestro país, comercializa una cuenta corriente gratuita con IBAN español sin vinculación obligatoria. La tarjeta de débito asociada no tiene comisiones y permite pagar en cualquier país sin comisiones por cambio de divisa y con el tipo de cambio de Mastercard. Además, sus titulares pueden sacar dinero gratis hasta cinco veces al mes en cualquier cajero de la eurozona (a partir del 24 de mayo, el número de reintegros gratuitos mensuales será de tres, salvo que el cliente reciba ingresos de al menos mil euros al mes en la cuenta, en cuyo caso será de cinco).

Cuentas sin comisiones para clientes con nómina

Aquellos que quieran cambiar de banco y estén dispuestos a vincularse con su nueva entidad, podrán conseguir ventajas exclusivas. La Cuenta Nómina de Openbank no tiene comisiones y las tarjetas de débito y de crédito asociadas son gratis. Además, ofrece descuentos en compras y devuelve el 1% de los recibos del hogar domiciliados (luz, gas, teléfono, móvil e Internet) si se domicilia una nómina, pensión, prestación por desempleo o se reciben ingresos regulares de al menos 900 euros. Y hasta el 31 de julio, los clientes nuevos o actuales que domicilien sus haberes en la entidad se llevarán 80 euros de regalo (permanencia de un año y nómina, pensión o subsidio del paro de al menos mil euros, salvo para clientes de hasta 31 años, en cuyo caso el importe mínimo es de 600 euros).

ING es otro de los referentes en el escaparate bancario español por su política de cero comisiones. Su Cuenta Nómina es gratuita y permite sacar dinero sin coste en más de 50.000 cajeros en España. Además, la entidad ofrece dos días de descubierto gratis. Requiere domiciliar una nómina, pensión o prestación por desempleo de cualquier importe o recibir ingresos de al menos 700 euros al mes.

Aquellos que prefieran rentabilidad tienen a su alcance la Cuenta Nómina de Bankinter, reservada para nuevos clientes de la entidad. Tiene un interés del 5% TAE el primer año y del 2% TAE el segundo (solo se remuneran los primeros 5.000 euros). No tiene comisiones por la operativa básica, incluye una tarjeta de crédito gratuita y permite sacar dinero sin coste en más de 14.000 cajeros españoles. Para abrirla es necesario domiciliar una nómina de al menos 1.000 euros, pagar al menos tres recibos domiciliados al trimestre y realizar tres compras con la tarjeta de crédito cada tres meses.