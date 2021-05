Mejores depósitos para ahorrar en 2021: lo que debes saber antes de elegir uno

Los depósitos a plazo fijo se caracterizan por ser, junto a las cuentas, uno de los productos de ahorro más seguros que existen. Eso se debe, en parte, a que el dinero está garantizado tanto por el banco como por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) al que se encuentra adscrita la entidad, algo que no ocurre con otras inversiones que podrían ser más rentables, pero de mayor riesgo, como los planes de pensiones o las acciones en bolsa.

Aunque son cada vez menos los bancos que comercializan este tipo de productos, todavía es posible hallar algunas ofertas interesantes tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, aunque desde el comparador financiero HelpMyCash.com señalan que, antes de escoger el mejor depósito bancario a plazo fijo, conviene tener en cuenta una serie de factores.

1. Revisa el plazo del depósito

Aunque dejarse llevar por la máxima rentabilidad puede ser muy tentador, lo cierto es que no conviene escoger un depósito solo por su tipo de interés. Por ejemplo, puede que el depósito más rentable tenga un plazo de 10 años, un plazo quizá excesivamente largo, sobre todo porque el dinero permanecerá bloqueado durante todo ese tiempo, y eso podría no ser de nuestro interés. Por tanto, antes de escoger un depósito conviene fijarse también en el plazo y escoger uno que se amolde a nuestra situación financiera.

2. Escoge un depósito con una inversión mínima asequible

Los depósitos, por regla general, acostumbran a exigir una aportación mínima durante su contratación. Algunos bancos exigen importes bajos de 500 o 2.000 euros, pero otros pueden exigir 10.000 euros o incluso más. A la hora de escoger un depósito, lo conveniente es escoger uno cuya aportación mínima nos podamos permitir.

3. No inviertas todos tus ahorros en el depósito

Dado que el dinero permanecerá inaccesible durante todo el plazo (a no ser que el depósito permita la cancelación anticipada), lo mejor es no invertir todos nuestros ahorros en él, puesto que, en caso de necesidad, no podremos recuperarlos hasta el vencimiento, lo cual podría dejarnos en un aprieto.

En caso de que el depósito sí nos permita acceder a nuestros ahorros antes de tiempo, lo más probable es que perdamos todos los intereses generados hasta el momento, por lo que desde HelpMyCash recomiendan mantener una parte de los ahorros en un producto que nos permita disponer de ellos en cualquier momento.

4. Revisa el FGD al que se encuentra adherido el banco

El FGD es un órgano de carácter estatal que protege los ahorros que los ciudadanos mantengan en cuentas bancarias y en plazos fijos hasta un máximo de 100.000 euros por titular y banco. Eso significa que toda cantidad inferior estará garantizada y, en caso de quiebra o insolvencia del banco, este ente se ocupará de devolver el dinero a los usuarios.

Este organismo se encuentra presente en todos los países de la Unión Europea. Es recomendable revisar el FGD al que se encuentra adscrito el banco que ofrece el depósito por si necesitáramos reclamar.

5. Revisa su política de cancelación anticipada

La cancelación anticipada es una cláusula que permite recuperar el dinero invertido en el depósito antes del final del plazo, aunque con una penalización que suele provocar la pérdida parcial o total de los intereses generados por el depósito.

Esta característica no se encuentra presente en todos los plazos fijos, por lo que, en caso de no saber si se podrá prescindir del dinero durante todo el plazo, lo más conveniente será contratar un depósito que incluya esta cláusula.

Mejores depósitos de 1 a 2 años para contratar en 2021

Desde HelpMyCash confirman que la entidad de origen checo J&T Banka ofrece las mejores rentabilidades del momento a medio y largo plazo. Por ejemplo, aquellos que busquen depósitos que no superen los dos años pueden hallar ofertas como su depósito a 18 meses al 1% TAE, contratable a partir de una inversión mínima de 10.000 euros. Este depósito rentabilizará el saldo depositado en su interior hasta un máximo de 100.000 euros, la misma cantidad que cubre el FGD de Chequia.

Aquellos que prefieran un país geográficamente más próximo a España pueden hallar buenas rentabilidades en la entidad italiana Banca Progetto, que ofrece un depósito a 2 años al 1,01% TAE. Este depósito requiere una inversión mínima de 10.000 euros para su contratación y remunerará los ahorros hasta un máximo de 100.000 euros. Su FGD es el italiano, que cubre los ahorros y los intereses generados por el depósito hasta un máximo de 100.000 euros.

Los que busquen un depósito que pueda cancelarse anticipadamente tienen a su disposición el depósito a 1 año al 0,60% TAE de BACB, banco de origen búlgaro. A diferencia de los anteriores, este depósito sí puede cancelarse antes del final del plazo y, además, requiere una inversión inicial de 5.000 euros. El saldo máximo a remunerar es de 100.000 euros, la misma cantidad que cubre el FGD de Bulgaria al que se encuentra adscrito el banco.

Con la contratación de estos depósitos es posible ganar hasta 100 euros de regalo gracias a Raisin, la plataforma de ahorro intermediaria que permite a los ahorradores españoles acceder a rentabilidades extranjeras sin que la geografía ni el idioma sean un impedimento.