Los mejores depósitos para ganar hasta 1.750 € con tus ahorros y sin comisiones

Los clientes de ING o BBVA empezarán a pagar este año por guardar los ahorros en el banco si no están vinculados y superan el límite establecido por cada uno (30.000 euros en el primero y 100.000 en el segundo), y es probable que otras entidades se sumen a esta práctica durante el 2021.

Este podría ser un buen momento para mover los ahorros de banco, y no solo por las comisiones. Existen entidades que, además de no cobrar ni un euro aunque el cliente no se vincule, pagan intereses atractivos en sus depósitos a plazo fijo o cuentas remuneradas, productos financieros que garantizan el capital de los ahorradores.

Los expertos de HelpMyCash.com calculan cuánto se podría ganar al invertir 25.000 euros en los depósitos más rentables de la plataforma de ahorro Raisin a cinco, tres y un año de plazo. Ahora mismo, Raisin, plataforma online de productos de ahorro europeos, es la vía de escape para muchos ahorradores que buscan las rentabilidades más competitivas.

Gana 1.750 euros a 5 años con J&T Banka

J&T Banka es uno de los bancos colaboradores de la plataforma y, actualmente, es la entidad que más paga por los ahorros. El depósito más rentable de Raisin es, precisamente, el depósito a cinco años de J&T Banka, con una TAE del 1,36%. Invirtiendo 25.000 euros en este depósito, es posible conseguir unos intereses brutos totales de 1.750 euros.

El banco está ubicado en la República Checa, con lo cual el dinero depositado en este producto está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de Chequia. Por otro lado, el depósito abonará los intereses cuando finalice el plazo y no permitirá a los titulares acceder al ahorro invertido hasta el vencimiento.

Suma a tus ahorros 900 euros a 3 años con Banca Progretto

El italiano Banca Progretto ofrece su depósito a tres años, que paga un 1,20% TAE por los ahorros. Con una inversión de 25.000 euros, el cliente recibiría un total de 900 euros brutos en tres años.

Al igual que el anterior, Banca Progretto tampoco permite acceder de forma anticipada a los ahorros e ingresa los intereses generados al vencimiento del depósito. En este caso, el FGD que cubre la inversión es el italiano.

Consigue 225 euros extra a 1 año con BACB

Los plazos fijos a un año suelen ser los preferidos de los ahorradores, ya que en caso de que el mercado de los depósitos mejore, tienen margen para mover su dinero a un banco aún más rentable una vez finalizado el plazo, revelan desde HelpMyCash.com. Eso sí, al tratarse de un depósito más corto, los intereses también son reducidos.

BACB (Bulgarian American Credit Bank), una entidad búlgara, ofrece el depósito a un año al 0,90% TAE, ahora mismo el más rentable a 12 meses contratable a través de Raisin. Al invertir 25.000 euros en este depósito, es posible conseguir unos intereses de 225 euros brutos en un año.

A diferencia de los anteriores, el titular del depósito sí tiene acceso a sus ahorros mientras transcurre el plazo, ya que puede cancelarlo anticipadamente a cambio de una penalización, que consiste en no recibir los intereses. El FGD que cubre los ahorros depositados en BACB es el búlgaro.