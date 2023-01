Las mejores hipotecas de enero: los bancos mueven ficha para arrancar 2023

Empezamos el año y el Euríbor sigue en ascenso. Ha marcado un 3,018% a finales de diciembre, cruzando así el umbral del 3%. Además, este dato certifica que el Euríbor ha batido el récord de la mayor subida interanual de su historia: tan solo en 2022 ha crecido un 3,5%. Teniendo en cuenta estos datos... ¿Qué puede ocurrir los próximos meses? “Las sensaciones de cara a 2023 que nos transmiten las entidades es que el Euríbor seguirá en ascenso, pero de forma muy lenta y lo habitual será ver los tipos de las hipotecas también entorno al 3%”, pronostica Simone Colombelli, director de hipotecas de iAhorro.

Ante esta situación, buscar una hipoteca parece una misión complicada, pero la clave está en analizar el mercado. Si bien es cierto que el interés de las hipotecas fijas no ha parado de subir desde que el Euríbor pisó el acelerador, lo cierto es que este hecho ha provocado que un producto hipotecario olvidado vuelva al mercado: las hipotecas mixtas. Este producto consiste en una mezcla del tipo fijo y variable. Esto significa que, durante un primer periodo, el cliente funcionará con una hipoteca de tipo fijo y, una vez terminado, el préstamo pasará a tener un interés dependiente del euríbor. La mayor ventaja de las hipotecas mixtas en estos momentos es que el interés que tienen durante el tramo fijo suele ser menor que el de un préstamo fijo al uso.

Las mejores hipotecas mixtas en enero de este año

Ejemplo de ello es la hipoteca mixta que tiene EVO. Durante los 15 primeros años el usuario tendrá un TIN fijo de 2,15% y, a partir de ahí, este pasará a ser del Euríbor +0,75%. De esta manera, durante ese primer tramo un propietario con una hipoteca de 200.000 euros pagará una cuota mensual de 754 euros aproximadamente. Los requisitos a cumplir en este caso son la domiciliación de la nómina, prestación por desempleo o pensión superior a 600 euros y contratar un seguro de hogar.

Por su parte, Ibercaja también ofrece un TIN del 2,15% durante los primeros 10 años de su hipoteca. Después el usuario tendrá un interés del euríbor +1,05%. Las vinculaciones para poder disfrutar de estas condiciones son domiciliar la nómina y los recibos habituales, utilizar la tarjeta de crédito de la entidad, adquirir dos seguros (de vida y hogar) y realizar aportaciones periódicas a uno de los fondos de inversión de Ibercaja.

¿Hipotecas fijas por debajo del 3%? Aún es posible

La hipoteca mixta es una alternativa viable, pero puede que un cliente no se sienta seguro sabiendo que es un producto que al final acabará funcionando como una hipoteca variable. Hay que tener en cuenta que aún existen algunas hipotecas fijas con el interés por debajo del 3% que quizás puedan interesar a este tipo de perfiles. Una de ellas la tiene Openbank. Su hipoteca fija tiene un TIN del 2,84% y una TAE del 3,33%. No obstante, para poder disfrutar de estas condiciones es necesario domiciliar la nómina, contratar la luz y el gas con Repsol, utilizar la tarjeta de crédito de Openbank, adquirir dos seguros (vida y hogar) y realizar suscripciones/aportaciones/traspasos en Fondos de Inversión o Planes de Pensiones comercializados por la entidad. BBVA también tiene una hipoteca fija con el TIN por debajo del 3% y, además, no exige tantas vinculaciones. El TIN es del 2,90% y la TAE del 3,96% siempre que se domicilie la nómina y se adquieran dos seguros (de hogar y amortización de préstamos).

¿Buscas una hipoteca variable? Es el momento

Con el Euríbor al alza los bancos apuestan por las hipotecas variables. Es por ese motivo que la persona que quiera un préstamo de estas características no debe desaprovechar la oportunidad. La hipoteca variable de Unicaja, por ejemplo, tiene un TIN del euríbor +0,50% (0,99% durante el primer año) y una TAE del 3,89%. Las vinculaciones en este caso son tener unos ingresos superiores a los 2.500 euros mensuales; domiciliar la nómina y los principales recibos; adquirir un seguro de hogar, vida o incapacidad temporal; contratar un seguro de coche o salud y realizar una aportación a un plan de pensiones o fondo de inversión. Por su parte, la hipoteca naranja de ING tiene un TIN del euríbor +0,59% (1,50% durante el primer año) y una Tae del 3,89%. A cambio el usuario tendrá que domiciliar la nómina, ingresar más de 600 euros al mes o tener un saldo mínimo de 2.000 euros diarios y contratar dos seguros (vida y hogar)