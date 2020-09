Tarjetas para conseguir descuentos: devuelven hasta un 3% de las compras

En supermercados, en hoteles, en gasolineras, en restaurantes… Los descuentos y devoluciones que ofrecen las tarjetas son de lo más variados hoy en día. Con esta ventaja podremos ahorrar cada vez que compremos. Para aprovechar al máximo esta característica de las tarjetas, debemos conocer dónde podremos obtener los descuentos y cómo se aplican. El equipo del comparador de productos financieros HelpMyCash.com ha analizado el mercado de las tarjetas de crédito y ha seleccionado las que ofrecen mejores condiciones.

Tarjetas de crédito con descuentos en (casi) todo

Una de las tarjetas mejor valoradas por sus descuentos es la tarjeta de crédito WiZink Plus con la que se puede ahorrar en comercios como H&M, Stradivarius, Mercadona, Lidl, JustEat o Vueling entre muchos otros. Además de ser gratuita y de no requerir cambiar de banco para conseguirla, nos devuelve el 3% de lo que gastemos en moda, ocio, viajes y alimentación con un máximo de seis euros al mes. El titular deberá escoger las dos categorías en las que quiere disfrutar de la bonificación. Además, no tendremos que realizar las compras con pago aplazado para obtener la devolución, sino que podremos pagar a final de mes sin intereses y obtener la devolución igualmente.

La tarjeta de crédito Open Credit de OpenBank sin cuotas de emisión ni de renovación también tiene una gran cantidad de descuentos en multitud de establecimientos y tampoco requiere el pago aplazado para obtenerlos. Entre los descuentos más suculentos encontramos un 5% en la Casa del Libro, un 10% en Booking, un 25% en NH, un 5% en Starbucks o hasta un 50% en Entradas.com, entre otros. La única desventaja es que no se aplican de manera automática, si no que deberemos darnos de alta en la oferta cada vez que queramos disfrutar de estos descuentos.

Para conseguir una devolución en cualquier compra que realicemos sin importar el establecimiento podemos usar la Tarjeta Única de Bankinter. Este plástico nos devuelve el 2% del importe de cualquier compra pagada a plazos, es decir, con intereses.

Descuentos de hasta el 5% en gasolineras

Los descuentos en carburantes merecen su propia sección por la gran cantidad de entidades que los ofrecen. Teniendo en cuenta que el gasto anual en gasolina en España es de casi 1.200 euros, según los indicadores Habits Big Data, con descuentos de hasta el 5% podríamos llegar a ahorrar 60 euros cada año de media.

La tarjeta que mayor descuento ofrece es la Tarjeta de Crédito Oro de Abanca, con un 5% de devolución en Galp y un límite de 600 euros al mes, aunque su opción clásica, la Tarjeta Visa Clip, ofrece un 4% con las mismas condiciones. Con la Tarjeta de Crédito On de Bankia podremos conseguir un 3% de descuento en Shell y Disa y un 2% en Galp. Con la Tarjeta de Crédito de ING y la Tarjeta Inteligente de Evo podremos obtener un 3% y un 2%, respectivamente, en las estaciones de servicio Galp.

Además, muchas entidades como Santander, BBVA o CaixaBank ofrecen la Tarjeta Repsol con la que podremos obtener descuentos de entre 2 y 7 céntimos por litro de carburante.

Un pequeño truco para sacarle el máximo partido a los descuentos en gasolina es marcar en Google Maps las gasolineras que hay por las zonas que más frecuentamos en las que podremos obtener el descuento según nuestra tarjeta y tenerlas siempre identificadas.