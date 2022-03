El SMS en nombre de Correos que te deja sin dinero: "Su paquete está listo"

Una nueva alerta de ciberestafa suplanta ahora la identidad de Correos. Desde la Oficina de Seguridad del Internauta alertan de que los usuarios están recibiendo un SMS que suplanta a empresas de mensajería y transporte, como Correos y Correos Express. El objetivo es que el usuario acceda a un enlace que le redirige a una página fraudulenta de aspecto similar a la legítima para que pague los gastos de envío de un supuesto paquete.

Se están detectando SMS que suplantan a empresas, como Correos y Correos Express en los que, con la excusa de abonar unos gastos de envío, se insta al usuario a pulsar sobre un enlace que redirige a una página falsa, en la que se le solicitan datos de la tarjeta de crédito para hacer frente a la supuesta tasa que debe abonar. Algunos de los ejemplos detectados hasta el momento son:

- Estimado cliente: Su paquete esta listo para la entrega confirme el pago de aduanas de (1,79€) en el siguiente enlace: [enlace fraudulento]

- SERVICIO CORREOS, Su paquete no se ha podido entregar porque no se han pagado las tasas de aduanas (1,79€) puede pagar en el siguiente enlace: [enlace fraudulento]

- CORREOS EXPRESS: Su paquete no ha podido ser entregado; no se han cobrado las tasas de aduana (1,98€). Puede pagar en este enlace: [enlace fraudulento]

La página fraudulenta tiene un diseño muy parecido al de la entidad suplantada por lo que no hace sospechar al usuario de encontrarse ante una web fraudulenta. La forma de comprobarlo es revisando la URL de la web, que no se trata del dominio legítimo, sino de uno que trata de simular el real utilizando el nombre de la empresa en la URL.

Ante un caso así hay que recordar los consejos que dan los expertos para evitar ser víctima de estas ciberestafas:

- No abras mensajes de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado, elimínalos directamente.

-No contestes en ningún caso a estos SMS.

-Ten precaución al seguir enlaces, aunque sean de contactos conocidos.

Revisa la URL de la página web.

-Si no hay certificado, o si no corresponde con el sitio al que accedemos, no facilites ningún tipo de información personal: nombre de usuario, contraseña, datos bancarios, etc.

- En caso de duda, consulta directamente con la entidad implicada.