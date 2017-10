CaixaBank y Sabadell se hunden un 5% y el Ibex 35 mantiene los 10.000 puntos

La situación en Cataluña, lejos de solucionarse, está añadiendo gran incertidumbre y volatilidad a la bolsa española. Los inversores comienzan a temer por la pasividad del Gobierno en la crisis catalana y las ventas se imponen con fuerza. Por tanto, la situación lejos de solucionarse se está enrevesando cada vez más.



El Ibex 35 cae, a estas horas, un 2% y está cotizando en los 10.050 puntos, su nivel más bajo desde marzo de este año. Por tanto, si las caídas no se intensifican, mantendría la cota psicológica de los 10.000 puntos que parecía perder en distintos compases de la sesión.



La caída tiene un motivo principal: la crisis catalana. La celebración del 1-O no ha servido para apaciguar los ánimos sino todo lo contrario. La posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anuncie la declaración unilateral de independencia de Cataluña gana fuerza tras afirmar ayer en la BBC que declarará la independencia "a final de semana o al principio de la próxima".

Los descensos están liderados por la banca en general y por la banca catalana en particular. CaixaBank retrocede un 5% mientras que Banco Sabadell cae más de un 4,5%. El resto de bancos tampoco se libra de los números rojos con BBVA y Santander sufriendo un castigo en torno al 3%. Las caídas son casi generalizadas ya que de los 35 valores del Ibex 35 pocos son los que logran evitar los números rojos.



Álvaro Blasco, director de ATL Capital, ha señalado que "la situación es complicada para el Ibex 35. El tema de Cataluña ha dejado de ser un leve castigo en septiembre (subíamos menos que otros índices), los inversores empiezan a tener dudas y deshacen todas las posiciones que tienen en el índice, de ahí que las caídas sean casi generalizadas, por lo que el castigo puede ser aún más importante". Además, destaca que este es el principal motivo ya que "España crece a buen ritmo y la macro marcha bien". ​



Un análisis muy similar al de Victoria Torre, responsable de análisis de Self Bank, que señala que "era previsible que hubiera caídas tras el fin de semana, aunque ayer el Ibex aguantó y la incertidumbre a corto plazo no se disipará". Además, destaca que "todo lo ocurrido en el 1-O y que han recogido los medios internacionales no viene bien a la imagen de España y, recordemos, en la bolsa española hay mucho inversor extranjero".

La rentabilidad del bono y la prima al alza

La rentabilidad del bono español a diez años repuntaba este miércoles en el mercado secundario hasta cerca del 1,8%, situándose en su nivel más alto desde principios del pasado mes de marzo.



La prima de riesgo, como es lógico, se ha incrementado con fuerza en la sesión de hoy. Escala desde los 125,7 puntos hasta los 133,7 puntos, su nivel más alto desde marzo tras dispararse un 15% desde el viernes.



Por tanto, el mercado de deuda, como el lógico, recoge también la situación de incertidumbre que se vive en España como consecuencia de la crisis catalana.