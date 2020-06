Merkel respalda la candidatura de Calviño para presidir el Eurogrupo

La canciller alemana, Angela Merkel, manifestó este viernes que la vicepresidenta española para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cuenta con el apoyo "en el Gobierno alemán" para su candidatura a la presidencia del Eurogrupo. La jefa del Gobierno germano recordó en una entrevista con el diario alemán "Süddeutsche Zeitung" y otros medios europeos que esa cuestión "la están tratando ahora los ministros de Economía".

"No es un secreto que Nadia Calviño es una candidata que también cuenta con apoyo en el Gobierno alemán", agregó la canciller según el diario alemán. No obstante, Merkel señaló que "la decisión final la tiene que tomar el Eurogrupo" en relación con la candidatura a suceder al exministro portugués Mário Centeno al frente de ese órgano.

"Además, siempre me alegro de que las mujeres ocupen posiciones de liderazgo político. Todavía no ha habido ninguna mujer a la cabeza del Eurogrupo. Pero la decisión no la tomo yo, sino el Eurogrupo", matizó Merkel.

Las palabras de la canciller se conocen al día siguiente de que el Gobierno español formalizara la candidatura de Calviño, con el objetivo de que pueda convertirse en la primera mujer al frente de esta institución, un puesto que tampoco ha ocupado nunca un español. Calviño se enfrentará por la presidencia del Eurogrupo con el ministro de Finanzas irlandés, Pascale Donohoe, y el luxemburgués, Pierre Gramegna, que ya se postuló en 2017.

"Sería un honor para el Gobierno de España y para mí como presidente que Nadia Calviño asumiera la Presidencia del Eurogrupo, un órgano clave para la cooperación y reconstrucción de una Europa más fuerte y unida", dijo el jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Twitter. En la carta de motivación enviada por Calviño al resto de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona asegura que trabajará con todos los Estados miembros para lograr acuerdos equilibrados y generar una unidad "más necesaria que nunca" en la eurozona.

La elección tendrá lugar en la reunión del Eurogrupo del 9 de julio en una votación secreta en la que, para imponerse, hace falta el apoyo de 10 de los 19 Estados miembros de la eurozona.

Destaca la importancia de una salida ordenada para el Brexit

En la misma entrevista, la canciller alemana también se ha manifestado sobre otros temas de interés en Europa como el Brexit, sobre el que ha avisado de la importancia de que todas las partes implicadas en el Brexit quieran realizar una salida ordenada de Reino Unido de la Unión Europea y ha dudado de las verdaderas intenciones del país de llegar a un acuerdo.

"Sería, por supuesto, por interés de Reino Unido y de todos los estados miembros conseguir una salida ordenada", ha afirmado pero ha subrayado que solo se conseguirá una salida ordenada "si ambas partes quieren". "Lo que importa no son nuestros deseos sino la realidad que tenemos delante, en otras palabras, lo primero lo que quiera Reino Unido", ha sostenido la mandataria alemana.

Merkel ha sostenido que si el Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, quiere definir su propia relación con la Unión Europea tendrá que "vivir con las consecuencias", lo que podría suponer tener "una economía menos interconectada".

La canciller ha insistido en que los estados miembros deben olvidar la idea de que le corresponde a la UE determinar la relación que Reino Unido quiera tener. "Eso lo tiene que definir Reino Unido y nosotros, Los Veintisiete, responderemos apropiadamente", ha añadido.

Reino Unido abandonó oficialmente la UE el pasado 31 de enero, después de haber obtenido la opción del Brexit un mayor apoyo en el referéndum realizado en 2016. Tras cuatro rondas de negociaciones para un acuerdo comercial, ambas partes han acordado retomar las conversaciones en julio para introducir un "nuevo impulso" a las mismas.