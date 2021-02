El método de ahorro e inversión para obtener 24.000 € en algo más de 5 años

En el mundo de las finanzas no existen fórmulas mágicas para hacerse rico. La idea de conseguir dinero en poco tiempo es una utopía que queda lejos del alcance de los trabajadores autónomos y asalariados.

Sin embargo, esto no significa que no existan métodos que permitan maximizar el ahorro con un menor esfuerzo económico y en un menor periodo de tiempo. La clave no solo reside en la cantidad de dinero mensual que entra en la cuenta corriente, sino más bien en la planificación financiera y la disciplina a la hora de cumplir con nuestros objetivos.

Pagarse a uno mismo, la clave para incrementar el ahorro



En muchas ocasiones, recibir un sueldo generoso y recibir un salario algo más modesto no derivan en grandes diferencias. Es posible que una persona que recibe 3.000 euros netos mensuales tenga un nivel de vida demasiado elevado, lo que termine dejándole a final de mes con 100 euros de ahorros. En cambio, un trabajador que recibe 1.300 euros netos al mes, con un nivel de vida algo menor, también puede acabar el mes con un ahorro de 100 euros.

En estos casos, por lo tanto, lo importante no son solo los ingresos que, obviamente en muchas ocasiones ayudan, sino que la clave está en la capacidad de ahorro que tenga cada persona.

Por ello, para incrementar esa capacidad de ahorro, una de las premisas que recomiendan los expertos es la de pagarse a uno mismo primero. Esto supone que, al recibir el salario mensual, el primer pago se destinará a una cuenta separada en la que se mantendrá específicamente el dinero ahorrado. Una vez que se haya reservado el porcentaje de dinero que la nómina y el estilo de vida permitan, se podrá gastar el resto en pagar otras facturas, hipoteca o alquiler y caprichos u ocio. De este modo se evita que el ahorro se convierta en la parte sobrante del mes y nos obligamos a que cada mes se destine al ahorro una parte fija del salario.

¿Cuánto ahorrar para conseguir un colchón de 24.000 euros?



Si lo que se pretende es ahorrar una cantidad de dinero, ya sea para un objetivo concreto o para crear un colchón con el que hacer frente a imprevistos, será esencial llevar a cabo el ahorro sistemático y apartar mes a mes una cantidad fija con la que ir agrandando el volumen de la cuenta corriente.

No obstante, si, por ejemplo, se quieren conseguir 24.000 euros con un ahorro de 300 euros mensuales se necesitarían casi siete años hasta conseguir esos 24.000 euros. Todo ello sin tener en cuenta la inflación, es decir, la subida generalizada de los precios, pues a lo largo de este periodo también tendría un efecto negativo sobre el valor de los ahorros, dando lugar a cierta pérdida de poder adquisitivo.

Pero, entonces, ¿cómo hacer que esos casi siete se reduzcan? La respuesta en este caso se encuentra en la inversión. Y es que invirtiendo una pequeña parte de ahorro en un producto de inversión es probable que se llegue al objetivo en un menor tiempo.

Por ejemplo, si de esos 300 euros se destinan 100 a la cuenta corriente y 200 a la inversión, se podrían llegar a tener 24.000 euros en seis años. Es decir, si durante seis años se ahorran 100 euros mensuales en la cuenta corriente, se tendrían un total de 7.200 euros. Por su parte, invirtiendo los 200 euros cada mes en un producto de inversión como, por ejemplo, los fondos de inversión se llegarían a tener casi 17.000 euros en seis años, estimando una rentabilidad del 3,88% para un perfil conservador, según los cálculos de la herramienta de inversión a largo plazo de Finect.

Obviamente, si en vez de utilizar un perfil conservador se utilizara un perfil algo más arriesgado el potencial para conseguir esa cantidad de dinero unos meses antes sería mayor, aunque también lo sería el riesgo.

¿Dónde poner el dinero para sacarle mayor partido?



Para utilizar la práctica del ahorro periódico existen ciertos productos que son más interesantes. “Una buena opción son las aportaciones periódicas a fondos de inversión”, explica Mari Carmen Muñoz González, agente financiero de GVC Gaesco. No obstante, la experta apunta a que es necesario elegir muy bien los productos en los que se invierte dependiendo de cuándo se vaya a necesitar el dinero. “Aunque en la mayoría puedes retirar la inversión en dos o tres días”, apunta.

Además de los fondos, dentro del mercado asegurador también existen otras opciones, como por ejemplo los seguros de vida-ahorro Unit Linked. Según argumenta Julio Culebras Vázquez, de Mapfre Gestión Patrimonial Asesores, “con dicho producto puedes conseguir, desde esas aportaciones periódicas, una cartera de fondos gestionada discrecionalmente por profesionales, en función de tu perfil de inversión”.