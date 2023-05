Cinco métodos de ahorro para que puedas irte de vacaciones este verano

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina. Pero no es el buen tiempo el protagonista, sino la elevada inflación que sacude a España desde hace meses. Es por ello por lo que muchas personas hacen cuentas para comprobar qué capricho podrán darse en la próxima temporada estival. Y lo cierto es que, ya sea para viajes por la península o al extranjero, conviene conocer cuáles son los mejores métodos para ahorrar dinero.

Aunque lo ideal es planear los viajes con antelación y no esperar a última hora, esto no siempre es posible -por motivos económicos, laborales o personales-. Pero, al margen de cuál sea el plan de relax, si hay algo que se debe intentar por todos los medios es que el destino que se escoja y los gastos no condicionen las finanzas familiares el resto del año.

Crear una cuenta de ahorro

Una de las mejores opciones es crear una cuenta de ahorro separada solo para las vacaciones, para quitar el dinero de la vista: si no se asigna a un uso y está disponible, es más sencillo gastarlo.

La cantidad que se debe guardar depende de la capacidad económica que tenga cada uno, pero se aconseja que sea un 10% de los ingresos. Por ejemplo, quienes tengan un sueldo de 1.000 euros, podrían ahorrar 100 euros al mes, lo que supondrían entre 500 y 800 euros, si esta práctica se lleva a cabo solo entre cinco u ocho meses.

Además, ahora que está en marcha la campaña de la Agencia Tributaria, aquellos a los que les salga a devolver en la Declaración de la Renta 2022 podrán contar con un dinero extra.

Realizar transferencias automáticas

Programar transferencias para que se hagan de forma automática desde una cuenta corriente cada vez que se recibe la nómina hará que sea más sencillo ingresar dinero en una cuenta de ahorro y no gastarlo antes. Esto no supone ningún problema, puesto que la mayoría de los bancos ofrecen esta opción.

Establecer un presupuesto realista

Aunque es lícito soñar con viajar a las Islas Maldivas o recorrer Europa, es clave fijar ya los costes de las vacaciones de verano en función de los ingresos que se tengan: esto ayudará a ahorrar la cantidad adecuada.

De esta forma, será más fácil centrarse en un objetivo para que no falten fondos cuando se necesiten, y se evitará ahorrar más de lo necesario y privarse de ciertas cosas.

Utilizar comparadores de viajes

Los comparadores que hay en internet permiten comprobar la diferencia de gastos que hay entre cada medio de transporte, o entre distintos tipos de alojamiento y, por ende, escoger la opción más económica. Por ejemplo, es posible calcular los costes de tomar un tren, un vuelo, un autobús, un coche de alquiler o un barco hasta el destino.

Analizar las distintas opciones de alojamiento

Cada persona busca cosas diferentes cuando viaja, por lo que hay que investigar los precios de los alojamientos que más se acercan a lo que se quiere para hacer una estimación que sea lo suficientemente buena.

A ello se une que hay que analizar cuál es la mejor forma de moverse una vez que se llega al destino, siempre en función de lo que se adapte a los gastos y haciendo una estimación de cuánto dinero se necesitaría. Mientras que unos preferirán explorar el lugar a pie o en bicicleta, otros querrán optar por el transporte público.