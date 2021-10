Mil días del cierre del carbón: paro y despoblación en las comarcas mineras

El 28 de septiembre se cumplieron 1.000 días desde que cerraran las minas de carbón en España. El 31 de diciembre de 2018 se echó la llave a más de dos siglos de actividad carbonera en nuestro país y en el subsuelo de las cuencas mineras asturianas, aragonesas, leonesas, palentinas o castellanomanchegas han quedaron enterradas, en principio para siempre, más de 200 millones de toneladas de reservas de carbón, el único combustible fósil con el que cuenta España y que hoy, con el recibo de la luz disparado, ha triplicado su precio en el mercado internacional respecto al que tenía en 2018 hasta alcanzar los 228 dólares por tonelada.

Con el cierre de las minas y el desmantelamiento de las centrales térmicas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transción Ecológica, Teresa Ribera, prometieron una “transición justa” para unas zonas marcadas económicamente por el carbón. Pero hoy, casi tres años después del cierre, el retraso en la llegada de las ayudas es patente y las comarcas mineras continúan sufriendo la lacra del paro -con unas tasas medias de desempleo de alrededor del 25% en general y del 60% en los jóvenes- y la despoblación, ya que, solo las comarcas mineras asturianas y leonesas, han perdido entre el 15% y el 20% de su población desde comienzos de siglo.

Este verano miles de personas salían a las calles de Langreo, capital de la asturiana cuenca minera del Nalón, con los sindicatos CCOO y UGT a la cabeza, exigiendo al Gobierno de Sánchez que cumpla con lo prometido en el acuerdo de transición justa firmado a finales del año 2018. Allí, en Langreo, las direcciones de los sindicatos en Asturias, encabezadas por sus secretarios generales, José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero, aseguraron que “en Asturias la transición justa no se está cumpliendo, aquí solo registramos continuos cierres de empresas y destrucción de empleo”. Y “la cosa sigue igual o peor”, han asegurado a La Información desde las direcciones de ambos sindicatos.

El secretario general de UGT FICA, Pedro Luis Hojas, ha reclamado esta misma semana en el Bierzo leonés “un plan de reindustrialización acorde con la situación en la que se encuentra la zona tras el final de la minería y el cierre de las térmicas. Los políticos están siendo incapaces de encontrar soluciones, ya que el gasto inútil de los fondos para la reindustrialización y la falta de inversiones productivas han provocado la desaparición de cientos de empresas. No exigimos nada extraordinario, solo que cumplan con las inversiones comprometidas”, ha aseverado. “La sociedad berciana no puede seguir esperando, los jóvenes necesitan tener un futuro en la comarca que pasa sí o sí por un plan de reindustrialización, sin olvidar una transición energética justa en la que participen los agentes sociales y económicos”.

En Aragón, la Central Térmica de Andorra cerró definitivamente su actividad hace más de un año. Y pese a los compromisos, promesas y deseos de reindustrialización de la cuenca minera de Teruel de todas las administraciones, solo la actividad que genera el desmantelamiento de la planta de Endesa desde febrero está hoy supliendo el empleo perdido en la zona. “La situación es preocupante. No podemos estar satisfechos ni tranquilos porque lo que es inexorable es el paso del tiempo”, recalca el alcalde de Andorra, Antonio Amador, que, aunque asegura que “se está trabajando” en otros proyectos, el único motor generador de empleo actualmente son las labores de desmontaje que promueve Endesa a través de la UTE Moncobra-Rebilita.

Esta misma semana, el Gobierno aragonés ha elaborado una lista de 37 proyectos empresariales, que generarán, en teoría, 197 empleos. Ahora el Ejecutivo de Lambán, que dice que 2022 será el año en el que las comarcas mineras “verán la luz”, enviará este listado al ministerio de Teresa Ribera para su aprobación. “Listas, proyectos, promesas, burocracia... Pero hechos concretos, nada de nada”, dicen en las cuencas mineras. Y es que, el diputado del PP en las Cortes de Aragón, Juan Carlos Gracia Suso, lo acaba de decir en el Parlamento regional: “La falta de palabra de los Gobiernos de España y de Aragón con los turolenses se evidencia” con el incumplimiento del Marco Estratégico de Energía y Clima, con el olvido del Plan de Acción Urgente para comarcas del carbón y centrales en cierre 2019-2021 o con la omisión de la Estrategia de Transición Justa “y el resultado de sus incumplimientos es que no se han mantenido las actividades en estas zonas, no han llegado las empresas prometidas, no han creado puestos de trabajo y no han fijado población en las zonas afectadas por explotaciones mineras. El Gobierno de España y el de Aragón no han cumplido ninguno de los objetivos que se habían fijado”.

Aún así, estos días, tras el verano, se están firmando entre Madrid y los gobiernos de Asturias, Aragón, Castilla y León o Castilla-La Mancha convenios para comenzar a restaurar los espacios mineros por valor de 150 millones de euros y que crearán unos 300 puestos de trabajo temporales durante tres años que, en su mayoría, irán a manos de trabajadores excedentes del sector que quedaron descolgados del programa de prejubilaciones. Pero a día de hoy, dos años y nueve meses después, todavía no ha comenzado ninguna de estas actuaciones de restauración. Es más, el Partido Popular de Asturias presentaba este 4 de octubre una moción en el Parlamento asturiano, “ante la parálisis de inversión pública en las comarcas mineras”, para que el ejecutivo regional presidido por el socialista Adrián Barbón agilizase los proyectos pendientes en esas zonas del Plan del Carbón 2013-2018. Además de alertar de que "no se sabe nada" del IV Plan de la Minería 2019-2027.

Desde principios de los años 90 del siglo XX, cuando en España todavía había 50.000 mineros y se producían 45 millones de toneladas de carbón anuales, los gobiernos de González, Aznar, Zapatero y Rajoy han ‘enterrado’ más de 27.000 millones de euros de las arcas públicas en los sucesivos planes del carbón, muchos de ellos destinados a la reindustrialización de las comarcas. Un dinero infructuoso. Carreteras que acababan en ningún lado, bibliotecas, polideportivos y piscinas en medio del monte en aldeas sin apenas habitantes, cientos de nuevas casas rurales, empresas que cerraban nada más recibir la subvención, gravísimos episodios de corrupción como los del histórico socialista y líder sindical minero José Ángel Fernández Villa... Miles de millones despilfarrados para nada. Una triste historia que temen en las comarcas mineras se repita ahora con el plan de transición justa de Sánchez y Ribera.

Planes, planes y más planes, pero en las cuencas mineras las onerosas jubilaciones y prejubilaciones de quienes trabajaron durante décadas arrancando el negro mineral de las entrañas de la tierra son las que mantienen la economía y resultan vitales para la subsistencia de unas zonas azotadas por el paro y la ausencia de nuevas industrias. "En casa somos cinco, mi padre, mi madre, mis dos hermanas y yo, que tengo 23 años y solo consigo trabajos esporádicos. Todos vivimos de la paga de mi padre, que tiene 59 años y se prejubiló de la mina, de Hunosa, hace ya una década. La ropa, la comida, los estudios de mi hermana pequeña, la cerveza o el culín de sidra que nos tomamos en el bar... todo sale de la pensión de mi padre. Fue picador y tiene un buen sueldo, de unos 3.000 euros al mes", dice Santiago, un joven de Mieres (Asturias).

"Durante muchos años se advirtió que las comarcas mineras vivían del monocultivo del carbón, y era cierto, no había otra cosa. Ahora, lamentablemente, vivimos del monocultivo de la prejubilación y la jubilación", explica gráficamente un dirigente sindical que participó con diversos gobiernos en varios procesos de restructuración del carbón y que pide mantenerse en el anonimato. "Lo hicimos muy mal y tiene todas las trazas de que la historia va a volver a repetirse con este plan llamado de transición justa. Solo nos preocupamos de que quienes se marchaban para casa de la mina lo hicieran en buenas condiciones, pero los planes de reindustrialización se quedaron en nada. Y así nos va ahora: dependemos de los jubilados. Le hemos dejado un buen ‘marrón’ a las generaciones futuras", sentencia.

Mientras las comarcas mineras agonizan, ya sin minas, la crisis energética y el ‘tarifazo’ eléctrico que padecemos han propiciado que haya cantos de sirena de una vuelta al carbón. Así, quién sabe si esta situación pudiera alargar la vida del Pozo San Nicolás de Hunosa en Mieres (Asturias). Es la única mina de carbón abierta en España, donde trabajan actualmente 300 personas, que producen 170.000 toneladas de carbón anuales para alimentar a la térmica de la Pereda, de la misma empresa pública. El cierre de la mítica mina ‘Nicolasa’ está previsto para diciembre de este año, pero los sindicatos plantean ahora que se prolongue su actividad para seguir alimentando a la térmica y contribuir a frenar el precio de la luz. "En esta situación cambia completamente el escenario en el que negociamos el plan", asegura José Luis Alperi, secretario general del SOMA-FITAG-UGT, para el que "así como otros países buscan en sus recursos autóctonos una ayuda para superar esta crisis energética, nosotros debemos buscar en los nuestros, y uno de ellos es el carbón del Pozo San Nicolás".

Por otro lado, Endesa ya ha iniciado los preparativos para poder arrancar de nuevo la central térmica de As Pontes (A Coruña) si Red Eléctrica Española así lo requiere y la próxima semana un barco cargado con 80.000 toneladas de carbón llegará a Galicia para abastecer a la central, que la última vez que entró en funcionamiento fue el pasado mes de julio. Para los habitantes de las comarcas mineras solo son “cantos de sirena” porque “el carbón está muerto” y ya no confían, ni en la utópica reapertura de las minas ni en los planes de industrialización y transición justa porque “ya hemos tenido muchos desengaños y fracasos en este sentido”.