Miles de personas se manifiestan para pedir a Moncloa que controle los precios

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han reclamado este miércoles en la calle medidas para controlar la escalada de precios, especialmente de la energía, así como reforzar la protección social y subidas salariales para que esta crisis "no recaiga sobre los de siempre". UGT y CCOO, junto con CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos), FACUA, UATAE y UPTA, han convocado este miércoles concentraciones y manifestaciones en toda España para exigir al Gobierno y a la Unión Europea "que actúen para contener la escalada disparatada de los precios, proteger el empleo y frenar el deterioro de las condiciones de vida".

En la manifestación de Madrid, Sordo ha comenzado por exigir a Europa, un día antes del Consejo Europeo, que termine con el sistema marginalista y saque el gas de la fijación de precios. "Hay que dejar de seguir pagando la panga a precio de caviar", ha apuntado Sordo, que ha reclamado al Gobierno "un amplio catálogo de medidas" para apoyar a los sectores económicos más impactados por el incremento de los precios pero también los colectivos sociales. "No se pueden seguir revalorizando los alquileres con esta inflación en España", ha ejemplificado el líder de CCOO que también ha reclamado ayudas para los que no pueden hacer frente a gastos esenciales como la luz o la cesta de la compra más básica.

El último mensaje ha sido para la patronal, a la que ha reclamado subidas salariales y clausulas de revisión. "No vamos a resignarnos a que los convenios colectivos pierdan poder adquisitivo", ha añadido. En la misma línea, Álvarez también ha reclamado a Europa "medidas" para acabar con un sistema de regulación de precios energéticos que "está arruinando" a mucha gente. Al Gobierno, el líder de UGT le ha reclamado que controle los precios para acabar con una situación "que está haciendo que unos pocos se estén forrando". Y a la patronal, salarios que no hagan perder poder adquisitivo. "Que la crisis no recaiga sobre los de siempre", ha subrayado Álvarez.

Medidas urgentes para proteger a la ciudadanía

A la manifestación de Madrid, que ha transcurrido entre Atocha y la Plaza de Jacinto Benavente, han acudido entre "4.000 y 5.000 personas", según fuentes sindicales. Al final del recorrido, se ha leído un manifiesto en el que todos los convocantes han subrayado que "la desigualdad y la pobreza eran problemas urgentes antes de que se iniciara esta escalada de los precios". "En esta situación, estos problemas, que tienen rostro, que tienen nombres y apellidos, deben abordarse de manera inaplazable", han reclamado.

"Es urgente que el Gobierno de España y la Unión Europea actúen de forma contundente. Tienen la obligación de desplegar todas las iniciativas que sean necesarias para poner fin a esta escalada de los precios, para atajar comportamientos especulativos y para proteger y dar seguridad al conjunto de la ciudadanía", añade el manifiesto. En la jornada se habían convocado cerca de 60 manifestaciones y concentraciones en prácticamente todas las provincias.

En Barcelona, cientos de personas han participado en la manifestación para reclamar medidas urgentes contra la subida "desmedida" de los precios de la energía y los bienes básicos y ese cambio en el sistema de fijación de precios de la electricidad para que se paguen "según su coste real de producción" y se acabe con "los beneficios abusivos del oligopolio energético". En Alicante, también se han pedido medidas de apoyo para los que tienen salarios con los que "no cubren el coste de vida actual". "La crisis energética no la pueden pagar los más vulnerables", han incidido. En otra de las concentraciones en Valladolid, los sindicatos han descartado una convocatoria de huelga general por la subida de precios aunque han demandado al Gobierno que se ponga a trabajar "ya" en una solución que aminore estos costes.