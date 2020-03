Sánchez bloquea 'a escondidas' la ley que permitiría computar la mili en la pensión

Los meses de la mili seguirán sin computar para el cálculo de la pensión de jubilación ordinaria. El Gobierno de Pedro Sánchez descarta reconocer el periodo de servicio militar obligatorio como cotizado y bloquea 'sine die' la elaboración de una norma en este sentido. Así consta en el borrador del 'Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta' al que ha tenido acceso La Información y que aplaza la aplicación de un apartado de la ley de pensiones de Zapatero que establecía la creación de un sistema de compensación para miles de españoles nacidos entre 1954 y 1983 que vieron mermadas sus carreras profesionales por la mili.

En concreto, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social contemplaba el cómputo del periodo de servicio militar como cotizado a efectos del cálculo de la pensión de jubilación. También para los declarados "objetores de conciencia" que quedaron exentos del servicio militar mientras este era obligatorio en España y estaban obligados a desempeñar una actividad de utilidad pública, la conocida como "prestación social sustitutoria".

Según la ley, el Gobierno presentaría "en el plazo de un año, un proyecto de ley que establezca un sistema de compensación a la Seguridad Social para que por ésta pueda reconocerse, a favor de las personas interesadas, un periodo de asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria que compense la interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales circunstancias, acorde con los incrementos que, en el ámbito de la contributividad, se producen en esta Ley, y con la sostenibilidad del sistema".

El problema es que en ese plazo de un año el primer Gobierno de Mariano Rajoy debía haber presentado un proyecto de ley que no solo nunca se llegó a elaborar, sino que año tras año fue aplazando en todos y cada uno de sus Presupuestos Generales del Estado, la última vez, en 2018. Así hasta llegar a La Moncloa Pedro Sánchez, que lejos de cumplir con la ley socialista, va a seguir posponiendo este mandato. Ya lo hizo en su fracasado proyecto presupuestario para 2019, donde pasó desapercibido, y ahora se asegura que este aplazamiento saldrá adelante al aprobarlo por la vía del Real Decreto Ley, aprovechando la urgencia de tener que establecer el nuevo marco de cotizaciones sociales.

Durante el Gobierno de Rajoy, el PP alegaba que la medida afectaría de manera notable al equilibrio financiero de la Seguridad Social. Y entonces el PSOE, desde la oposición, acusaba a los 'populares' de perjudicar a miles de ciudadanos que podrían verse beneficiados en su jubilación, sobre todo, después del golpe que supuso la crisis económica. A falta de datos oficiales de posibles afectados, al último reemplazo de la mili del año 2001 se presentaron algo más de 90.000 jóvenes, si bien ese dato osciló cada año en función de la demografía a lo largo de los más de 200 años de servicio militar obligatorio.

Estos trabajos no estaban remunerados o lo estaban simbólicamente, pero no dejaban de tener trascendencia o repercusión económica e incluso laboral –como requisito en muchos casos de acceso a otras actividades también públicas– y por ello la oposición reclamaba un sistema de compensación. Pero la norma que permitiría el cómputo a todos los efectos del periodo de servicio militar o prestación social sustitutoria se ha mantenido sin efecto desde 2011, a la espera de un desarrollo reglamentario definitivo que ahora también pospone el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.

SUBIDA DE LAS COTIZACIONES Escrivá planea un alza de la base máxima del 2,8% El borrador del 'Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta' plantea una subida de la base máxima de cotización del 2,8%, hasta situarla en 4.184,1 euros mensuales desde los 4.070,1 euros actuales. El texto prevé que la medida entre en vigor el 1 de abril, si bien por el momento se trata de un borrador susceptible de modificaciones.

Sí computa para la jubilación anticipada

Hay que recordar, no obstante, que la ley sí contempla casos en los que la mili se reconoce como tiempo cotizado. A día de hoy, el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria cuentan para la pensión a la hora de reconocer el mínimo tiempo cotizado para acceder a la jubilación anticipada (voluntaria e involuntaria) y a la jubilación parcial. En concreto, puede sumar hasta doce meses al periodo cotizado, tal y como se explica aquí. Los interesados deben contar con la cartilla del servicio militar, conocida como 'la blanca', un documento que expiden las subdelegaciones provinciales del Ministerio de Defensa.

Recientemente el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una mujer a computar el tiempo en el que realizó el denominado 'servicio social de la mujer', que era obligatorio cumplir durante el franquismo, para alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido para la jubilación anticipada en la misma forma en la que se tiene en cuenta el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria para los hombres. Precisamente el PP ha registrado una proposición no de ley pidiendo que el servicio femenino franquista compute para la jubilación al igual que la mili, algo que, no obstante, no aprobaron durante más de seis años en el poder, a pesar de que ya existían sentencias que concluían que las mujeres debían tener ese derecho.