Millonaria por ponerse la vacuna: esta joven ganó la lotería de los vacunados

La vida de Abbigail Bugenske dio un vuelco de 180 grados la semana pasada. Esta joven de 22 años residente en Cincinnati (EEUU), se convirtió en millonaria gracias a decidir vacunarse contra la Covid-19.

Un hombre la llamó desde un número de teléfono que no conocía y se presentó como Mike DeWine, gobernador de Ohio. "Pensé que era una llamada de broma. Por si fuera poro, me dijo que había ganado un millón de dólares, así que definitivamente pensé que era una broma", explicó Bugenske en declaraciones al diario 'Washington Post'.

Sin embargo, la llamada era 100% verídica. Y es que Bugenske se convirtió en uno de los premiados de la lotería de un millón de dólares (llamada Vax-a-Million) que el Estado de Ohio puso en juego para quien se vacunase contra el coronavirus.

Bugenske, estudiante de un máster en ingeniería aeroespacial, donará parte del dinero a fines benéficos e invertirá el resto. "Todavía no me lo creo pero tengo claro que no quiero comprar un Ferrari", indica.

Esta lotería, concebida como incentivo para fomentar la vacunación, también premió el miércoles a un joven con una beca para estudiar en la universidad de Ohio. En total, este juego de azar repartirá cinco premios de un millón de dólares a cinco adultos, y cinco becas universitarias a cinco adolescentes vacunados.

El dinero para fomentar la vacunación

La iniciativa de Ohio se repite en otras zonas de EEUU. California, por ejemplo, ha creado una lotería similar con 10 sorteos de 1,5 millones de dólares cada uno para quien se vacune. Se trata de cifras elevadas de dinero para aumentar los ratios de vacunados.

"Estamos más que contentos con los resultados. La iniciativa ha sido muy importante para nuestro futuro como Estado, tanto para el futuro próximo como el futuro a largo plazo. Tener a más gente vacunada nos permite volver a la normalidad", explicó DeWine en una conferencia de prensa.

En la actualidad, el 45% de los residentes de Ohio han recibido al menos una dosis de la vacuna del coronavirus. El porcentaje es ligeramente inferior al de la media nacional, pero las autoridades insisten en que sin el incentivo de la lotería, los datos serían peores.