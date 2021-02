Los siete millonarios del Euromillones que están a punto de perder el dinero

Este viernes 12 de febrero, el sorteo del Euromillones pone en juego un bote estratosférico de 163 millones de euros. El bote especial del pasado viernes sigue creciendo al no haber acertantes de primera categoría. Ante una cifra de tal envergadura, los apostantes del Euromillones se multiplican, pero además de jugar es fundamental que se acuerden de comprobar sus boletos.

Esta cuestión no es baladí, y es que cada año alrededor de una decena de apostantes se quedan sin su premio millonario por no reclamarlo a tiempo. Felizmente, esto no ha sucedido con ningún premiado español, pero entre los otros ocho países participantes solo en Reino Unido hay siete apostantes que están cerca de perder las ganancias.

A dos ganadores del premio de 'El Millón' en los sorteos del 18 de septiembre de 2020 y del 2 de octubre, les quedan apenas 33 días y 47 respectivamente para reclamar su premio en un establecimiento de loterías. Si no lo hacen, el dinero pasará a las arcas del Estado y será destinado, como suele ser habitual, a organizaciones caritativas.

Asimismo, a un ganador de 'El Millón' en Coventry le quedan 82 días para reclamar, a otro premiado en Borough of Brentwood le faltan 138 días y a un tercer premiado con la misma cuantía le faltan 152 días.

Finalmente, otros dos premiados de 145.000 euros y 81.000 euros respectivamente, tiene como límite el 23 de junio y el 30 de junio de este año si quieren cobrar las ganancias.

El plazo para reclamar el premio del Euromillones

En el caso de España, los premios del Euromillones tienen fecha de caducidad. En concreto, un plazo de tres meses desde el día siguiente a la celebración del sorteo en el que se ganó el premio.

Este plazo inamovible únicamente se puede ampliar en un día si el último día de los tres meses es festivo en la localidad en la que se pagó el boleto. Si el galardonado no reclama a tiempo, no recibirá el dinero y la cuantía pasará a manos del Tesoro Público.

Otro caso en el que no se puede cobrar el premio

Para cobrar el premio del Euromillones es fundamental que el boleto no se deteriore. Si está estropeado, Loterías y Apuestas del Estado deberá comprobar que es un boleto real y, en ese caso, dará la autorización para el cobro.