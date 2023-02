La misión de eurodiputados pide más accesibilidad a datos de los fondos UE

La misión de eurodiputados de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que se encuentra en España desde el lunes para comprobar de primera mano la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha instado al Gobierno a que garantice la accesibilidad y la claridad de la información sobre el despliegue de los fondos europeos. La presidenta de la delegación, la alemana Monika Hohlmeier, ha incidido en que los datos son difíciles de encontrar y en que el detalle sobre los pagos que se ejecutan y las reformas o hitos que se van cumpliendo debería "presentarse de una forma más accesible".

La alemana, que ha rebajado notablemente el tono en relación a la carta que envió hace unas semanas al Ejecutivo español en la que llegó a expresar dudas sobre la gestión de los fondos europeos, ha descartado que se esté produciendo algún tipo de incumplimiento por parte de nuestro país y ha querido dejar claro que "no hay perspectiva de cortarle el grifo (de los fondos) a España de ninguna de las maneras".

"Nos basamos en una cooperación fuerte con el Gobierno, que esperamos sea así", ha apuntado. Eso sí, la presidenta de la misión ha echado en falta poder contar en detalle con la trazabilidad del dinero enviado ya a España, esto es, con la cadena completa de gasto y desembolso de los fondos hasta el destinatario final. De acuerdo con las cifras que maneja Asuntos Económicos había más de 23.300 millones de euros en convocatorias de ayudas y licitaciones resueltas a cierre de 2022, que están financiando ya más de 190.000 proyectos de empresas, centros de investigación, ciudadanos y administraciones de todos los territorios.

La eurodiputada de la derecha alemana ha explicado que en su visita de tres días los miembros de la Comisión han detectado que, si bien los dos sistemas de control de fondos CoFFEE y Minerva (diseñados por el Ministerio de Hacienda bajo parámetros europeos) están operativos y funcionan, han sufrido algunos retrasos. Al mismo tiempo han reclamado que el Tribunal de Cuentas reciba un acceso permanente a ambos sistemas.

Eliminar trabas burocráticas y acelerar la reforma de pensiones

La misión ha pedido al Gobierno un esfuerzo para eliminar las "trabas burocráticas" que está atascando la ejecución de los fondos del programa Next Generation EU (NGEU), con el fin de que esa liquidez llegue cuanto antes a las pymes y autónomos. También ha hecho un llamamiento para reforzar la cooperación público-privada y para que Estado y autonomías profundicen su diálogo y se refuerce el papel de cogobernanza. Así, han recordado las quejas de algunos ejecutivos autonómicos de que sus propuestas no han sido tomadas en consideración.

El martes, la Comisión Europea advirtió de que penalizará a nuestro país si no finiquita la segunda parte de la reforma de las pensiones, que se comprometió a tener aprobada a finales del año pasado para que entrase en vigor este ejercicio. Hohlmeier ha incidido en que el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, les trasladó sus garantías de que en los meses venideros se resuelva este problema. "Yo no puedo aventurar ni anticipar nada", ha zanjado la alemana, si bien ha descartado que España vaya a poner en riesgo la llegada de fondos asociada a este hito por falta de medidas. "No tuve impresión de que el Gobierno español quiera quedarse de brazos cruzados. En absoluto", ha asegurado.

Los cambios en el Código Penal por la malversación

La delegación ha preguntado específicamente al Ejecutivo sobre los últimos cambios en el Código Penal y la polémica sobre la reforma del delito de malversación. En este sentido, Hohlmeier ha hecho hincapié en la importancia de que el Gobierno "represente la misma línea de tolerancia cero" con la corrupción que la comisión parlamentaria que preside. Ha reconocido las medidas que se están tomando para luchar contra el fraude y la corrupción, si bien ha dejado claro que en el Código Penal "no puede haber excepción alguna" en ningún supuesto para una persona que cometa un delito de corrupción.

España se ha comprometido a facilitar a Bruselas todo el detalle del despliegue de los fondos a las comunidades autónomas y el "riguroso" sistema de control asociado al mismo, tal y como explicaron fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos tras producirse el pasado lunes el encuentro entre la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y los europarlamentarios. En la reunión, que se desarrolló en un tono "constructivo", el Ejecutivo dio cuenta de la información solicitada sobre las licitaciones y convocatorias de subvenciones financiadas por los NGEU y sobre la ejecución del Plan de Recuperación.