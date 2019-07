Mediaset lanza Mitele Plus, la plataforma que dará todo el fútbol por 35 euros

Mediaset ha entrado de lleno en el mundo de las OTT (y de qué manera). La compañía ha lanzado Mitele Plus, una plataforma online de pago que ofrecerá todos los partidos de fútbol.

Se lleva de esta manera el plato gordo por el que DAZN había peleado desde su aterrizaje en España el pasado marzo. Finalmente, el conocido como el 'Netflix de los deportes' decidió tirar la toalla y dejar fuera de su catálogo La Liga y la Champions League, debido a las altas exigencias de Teléfonica.

Así, Telecinco se ha convertido en el primer operador en anunciar un servicio de retransmisión a través de Internet, lo que se conoce como OTT (Over-the-top). Hasta ahora, era Bein Connect, la plataforma de Mediapro, la que lo hacía en temporadas anteriores.

Cuándo llega MiTele Plus

La nueva plataforma de Mediaset estará disponible a partir del próximo 22 de julio.

Cómo verlo

Tendrá prácticamente el mismo funcionamiento que Netflix o HBO, por ejemplo. Es decir, se tratará de una aplicación que estará disponible tanto para ordenadores como para móviles.

Está por ver, eso sí, si puede funcionar mediante Chromecast. Más adelante, también llegará como una aplicación exclusiva para las Smart TVs.

Qué incluirá Mitele Plus

En Mitele Plus se podrá ver: todos los partidos de La Liga de Primera y Segunda Dvisión, la Champions League y la Europea League.

Cuál es el precio

Tendrá un precio mensual de 35 euros. Aunque los tres primeros meses contará con una promoción de 30 euros al mes.

Entonces, ¿solo incluye el fútbol?

No. El catálogo con todo el fútbol supone el plato gordo. Pero si no nos interesa, también da la posibilidad de con Mitele Plus tener acceso a todo el catálogo de programas y series de Cuatro y Telecinco por 2, 5 euros al mes o 25 euros al año. Los dos primeros meses serán de prueba gratuita.

Cuántos dispositivos podrán utilizar MiTele Plus

Esta es, por lo pronto, una de la mayores incógnitas del lanzamiento de la plataforma. De momento, no ha dicho Mediaset si, como en otras aplicaciones de este tipo, podrá verse de forma simultánea en varios dispositivos o permitirá agregar hasta un número determinado de cuentas.