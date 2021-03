Mañueco responde a la moción del PSOE anunciando la supresión de Sucesiones

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado este lunes que "en próximas semanas" su gobierno suprimirá el impuesto de Sucesiones y Donaciones para los familiares cercanos, al dar por roto el Pacto por la Recuperación que suscribieron los grupos parlamentarios y que frenó ese compromiso del PP y Cs.

Mañueco ha hecho este anuncio durante el debate de la moción de censura presentada por el PSOE contra su Gobierno autonómico y en contestación al candidato socialista a relevarle en el cargo, Luis Tudanca, a quien ha pedido que concrete su propuesta fiscal para la Comunidad y la contraponga a este anuncio, que ve como la eliminación de "un obstáculo a la supervivencia" de las empresas de la Comunidad. Tanto el PP como Cs llevaban en su programa electoral la práctica supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones para parientes cercanos, pero pactaron con el PSOE posponerlo para llegar a un acuerdo en el denominado Pacto por la Recuperación que rubricaron tras la primera ola de la covid.

El presidente ha acusado al PSOE de estar "rapiñando apoyos con intrigas" para intentar que prospere la moción de censura contra él, pero ha augurado que Tudanca se va a llevar "una bofetada de honradez, dignidad y lealtad". En su primera contestación al dirigente socialista, Mañueco ha reprochado al PSOE que apoye sus esperanzas en "hipotéticos tránsfugas, sin pudor y con descaro nauseabundo".

Las propuestas de Tudanca

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en el debate de la moción de censura ha desglosado una batería de once proyectos legislativos que marcarían su acción de gobierno, entre otras una de mejora sanitaria, otra de desarrollo rural y otra dirigida a los trabajadores autónomos.

El representante socialista aún no tiene los apoyos necesarios para que prospere su iniciativa (41), ya que por el momento únicamente suma 37 votos -35 del PSOE y 2 de Podemos-, por lo que necesitaría al menos otros cuatro, con la vista puesta en lo que puedan hacer el procurador leonesista de UPL y la procuradora no adscrita María Montero, que dejó Cs el pasado viernes, y al menos otros dos procuradores naranjas, pese a que la mayoría de ellos ha anunciado públicamente su "no" a la moción.

Tudanca ha explicado que su proyecto de comunidad está plasmado ya en las propuestas que realizó el PSOE en el Pacto por la Reconstrucción, tras la primera ola de la covid, y también en las iniciativas para aspirar a los nuevos fondos europeos: "La ilusión de un gobierno que cree en la gente de esta tierra y que pelea con ganas por su presente y su futuro".

El líder socialista ha incidido en que fue el PSOE la fuerza más votada en las pasadas elecciones y ha considerado que la "combinación letal y explosiva" de la "soberbia e indolencia" del presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el vicepresidente, Francisco Igea (Cs), merecen acabar. Tudanca ha apelado a la "historia negra del PP en Castilla y León", con mención a los casos de corrupción investigados por la Justicia que el PSOE atribuye a los populares, mientras que a Ciudadanos le ha afeado que permitiera que el gobierno autonómico fuera "intervenido" por las direcciones nacionales de los partidos: "Aquí hay a quienes no necesitan comprar hoy porque ya les compraron entonces", ha dicho.

El candidato socialista ha cerrado su discurso inicial con apelaciones a la verdad y al cambio: "No hacer nada no es una opción, resignarse no es posible y rendirse no lo contemplo", ha argumentado. "Estoy convencido de que la verdad en Castilla y León, saldrá adelante", ha rematado Tudanca ante el hemiciclo de las Cortes, donde ha sostenido que "cada minuto, cada día, cada mes que pasa, es tiempo perdido, y no nos lo podemos permitir. Por eso es urgente un cambio, por eso es necesario, por eso vuelvo a pedirles su apoyo", ha dicho.