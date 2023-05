Moncloa aprobará la jubilación anticipada para personas con discapacidad del 45%. 

El presidente del Gobierno ha anunciado desde Vitoria que el Consejo de Ministros aprobará este martes la jubilación anticipada para las personas con una discapacidad igual o superior al 45%, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo. Pedro Sánchez ha explicado que actualmente se pide a las personas que están en esta situación que hayan trabajado 15 años para poder acceder al anticipo de la jubilación. El jefe del Ejecutivo ha explicado que la comisión parlamentaria dedicada a evaluar el sistema de pensiones había instado a reducir este periodo y que así lo va a hacer el gobierno de coalición, fijando este requisito en cinco años.

"En la legislación actual se exige que sea una sola patología la que explique el 45% para poder tener ese derecho a percibir de manera anticipada la pensión. No solamente vamos a reducir de 15 a cinco los años trabajados, sino que además vamos a permitir que no sea solamente una patología, sino que sean todas las dolencias que tenga el trabajador o trabajadora las que se puedan sumar para poder llegar al 45% y poder tener este derecho", ha asegurado Sánchez, en un acto electoral celebrado este lunes. El presidente ha sostenido que la actividad del Gobierno se encamina a "avanzar en derechos y proteger a la mayoría social del país", con independencia de si se está o no en año electoral.

Sánchez también se ha referido a otras recomendaciones emitidas por el Pacto de Toledo, como la vinculación de las pensiones al IPC y el reforzamiento de las contribuciones al sistema de pensiones, otro factor que se ha perseguido en la reforma de pensiones impulsada por José Luis Escrivá, con la que se ha introducido el Mecanismo de Equidad Intergeneracional que grabará adicionalmente el salario de los trabajadores con el objetivo de llenar la conocida como hucha de las pensiones.

El presidente del Gobierno ha recordado la iniciativa del olvido oncológico, anunciada durante el fin de semana en Sevilla, la cual ha asegurado que será una realidad en junio, dado que su grupo parlamentario introducirá una enmienda en una ley que se está tramitando en el Senado. Con esta medida, Sánchez busca dar respuesta a la discriminación que sufren las personas que han superado un cáncer a la hora de contratar un seguro o una hipoteca. "Esto no es un anuncio, es una realidad que vamos a hacer factible".

Además, ha relatado cómo los pacientes y expacientes de cáncer compartieron con él en su visita a la capital andaluza, que a diferencia de la tónica general por la que los conductores renuevan su permiso cada diez años, ellos debían hacerlo cada 3. "Llamé al ministro del Interior, nos pusimos a trabajar y hoy puedo anunciar que vamos a eliminar esa discriminación. Va a ser realidad esta semana, porque exige una orden ministerial y no necesita pasar por el parlamento", ha sostenido.

"Esto es la política útil, el resolver conflictos, discriminaciones, aportar soluciones a los problemas de la ciudadanía, sobre todo en aquellos que necesitan el compromiso de lo público", ha asegurado Sánchez, que ha apuntado a la importancia de votar para decidir reducir el despido de los trabajadores o subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), si se congelan las pensiones o se revalorizan, si se construyen hospitales públicos o se abren a la privatización "como ocurre allí donde gobierna la derecha", ha reprochado.