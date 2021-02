Moncloa esconde a su grupo de expertos económico tras 600 horas de reuniones

El Gobierno mantiene en la sombra al grupo multidisciplinar de reputados expertos, mayoritariamente vinculados al ámbito económico, que recibieron el encargo, allá por el mes de abril de 2020, de definir la hoja de ruta que deberá seguir España en la era pospandemia, una vez superada la crisis de la Covid-19 y con la mirada ampliada a las próximas tres décadas. Moncloa dejó en manos de este comité de sabios la elaboración de un informe sobre la estrategia de país a largo plazo, que todavía no ha sido publicado, como tampoco se ha informado a la opinión pública sobre los miembros de ese grupo, a pesar de que acumulan ya más de 600 horas de trabajo.

La iniciativa de este grupo de expertos, lanzada por Moncloa, se enmarca en la creación a comienzos de la legislatura de la primera Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo, dirigida por el historiador Diego Rubio y dependiente del Gabinete de la Presidencia que dirige Iván Redondo, mano derecha de Pedro Sánchez. Esta oficina se encarga de pensar estructuralmente en la España de los próximos 30 años, para aportar una mirada transversal a largo plazo. En este marco, los expertos se encargan de identificar los retos y oportunidades económicos, demográficos, medioambientales, sociales o educativos, entre otros, que España tendrá que afrontar durante las próximas décadas. Todo ello aparecerá reflejado en el informe que se dará a conocer, en principio, antes del mes de abril.

El Gobierno está ultimando la publicación del esperado informe. Moncloa prevé trasladar a la sociedad las conclusiones alcanzadas en el seno de este comité de expertos a lo largo de este primer trimestre de 2021, según ha revelado el propio Ejecutivo en una batería de respuestas parlamentarias, recopiladas por La Información, en las que desvela los detalles de este proyecto, desde el proceso de selección de los integrantes del selecto grupo transversal hasta las materias en las que se han centrado los trabajos durante casi un año. Eso sí, se resiste por el momento a concretar el listado de expertos, que no se dará a conocer hasta que se publique el texto.

Hasta en una decena de contestaciones a preguntas del Grupo Parlamentario Vox, el Gobierno va dando cuenta de algunos de los detalles de los trabajos que se han venido desarrollando en los últimos meses. Para empezar, adelanta que el informe se presentará a lo largo del primer trimestre de 2021 y que abordará "algunos de los principales desafíos y oportunidades que tendrá que afrontar y aprovechar nuestro país en el largo plazo (próximas tres décadas) en ámbitos como la economía, el capital humano, la transición ecológica o la provisión de servicios públicos, entre otros".

Además, avanza que, hasta la fecha, "se han realizado más de 600 horas de reuniones (la mayoría por vía telemática, dada la situación de emergencia sanitaria) en las que han participado todos o algunos de los expertos". Aunque matiza que "es de prever que aún se realizarán más antes de que se complete el trabajo que tienen encomendado". Por el momento, ya se han elaborado decenas de documentos, desde notas breves a análisis más extensos. El objetivo del comité es aportar un "diagnóstico objetivo" de los desafíos, "basado en la evidencia empírica y la literatura científica" y sugerir "vías de acción para las próximas décadas", con la meta fijada en 2050.

Ni rastro de los nombres

Eso sí, ni rastro de los nombres de los expertos. El Gobierno señala en sus respuestas que "el listado correcto y completo de los expertos que están participando en la Estrategia se dará a conocer al tiempo que se presente ante la opinión pública el texto de la misma". También matiza que, aunque el grupo empezó a configurarse en abril de 2020, se trata de un equipo de configuración dinámica, de tal modo que se han ido produciendo incorporaciones nuevas en los últimos meses. Y especifica, adicionalmente, que los expertos consultados han participado ad honorem, es decir, sin percibir remuneración económica alguna.

El grupo se compone, en su mayor parte, de académicos de universidades españolas y extranjeras, aunque también hay analistas de instituciones internacionales, think tanks y ONGs. Asimismo, se ha consultado a varios miembros del ámbito de la Administración General del Estado, incluida la Secretaría de Estado de España Global. El Gobierno afirma que para su selección se han empleado, prioritariamente, dos criterios: el mérito (todos cuentan con un track de publicaciones de reconocido prestigio y/o una dilatada experiencia laboral en los asuntos tratados) y la diversidad (buscando lograr cierta pluralidad de edad, género, procedencia geográfica, disciplina académica y sensibilidad política).

Este medio ha contactado con algunos de los expertos presentes en los distintos grupos de trabajo que se definieron en el mes de abril. "La oficina se creó antes de la pandemia y estaba pensada para dibujar la España de 2050, pero inevitablemente la Covid trastocó los planes de trabajo, por lo que el informe va con cierto retraso", comenta uno de los integrantes del grupo que prefiere permanecer en el anonimato por la discreción con la que se están produciendo estas discusiones. "Es un trabajo amplio en el que cada grupo está haciendo sus aportaciones. Somos mucha gente y lleva su tiempo", zanja otro de los expertos consultados.

Hay que señalar, además, que algunos de los economistas, científicos, sociólogos y expertos de distintas áreas contactados por Moncloa permanecen a la espera de comenzar estos trabajos. "El Gobierno se puso en contacto con nosotros nada más arrancar esta iniciativa, pero nuestra participación en el proceso todavía no se ha producido", comenta un experto de un prestigioso think tank que espera la orden del Ejecutivo para entrar en esas reuniones y poder aportar su visión en el ámbito que le corresponda. "Todavía no hemos tenido noticias, por lo que está todo bastante en el aire", comenta sorprendido de que el Gobierno haya fechado la publicación del informe en este primer semestre. Con todo, el timing, como en otras ocasiones, podría quedarse en una declaración de intenciones.