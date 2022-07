Moncloa ocultó a Díaz la cifra y la fecha para aprobar el crédito extra en Defensa

Moncloa sabía que en las filas de sus socios de Gobierno iba a sentar muy mal la aprobación de un crédito de casi 1.000 millones de euros para gastos en Defensa y no les contó todos los detalles sobre la cuantía y la fecha de aprobación, para que se lo encontraran aprobado y lanzado a la opinión pública este martes sin opciones de debatirlo o denunciarlo en los medios de antemano. Esa es la base del “tremendo cabreo” que impera en las filas que lidera Yolanda Díaz, que conocían desde el jueves pasado la intención del Ejecutivo de tirar de chequera en el Ministerio de Margarita Robles, pero sin una cifra ni una fecha concreta, según aseguran fuentes cercanas a la formación morada.

Aunque todo se plantee en estos momentos como “una cuestión de formas”, desde la formación morada ven una clara intencionalidad de Sánchez de tirar hacia adelante con su idea de aumentar el gasto en Defensa por decreto, a pesar de que con ello se está jugando el apoyo de sus propios socios de Gobierno a los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Tanto en las filas socialistas como en UP saben que la verdadera batalla sobre este nuevo enfrentamiento vendrá a finales de año, cuando haya que aprobar las cuentas públicas, momento en el que esperan “devolver el golpe” a Sánchez y sus ministros.

Frente a las acusaciones de Díaz, aunque sin desmentirlas, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha evitado dar más explicaciones sobre si hubo o no ocultamiento a los socios de coalición sobre el crédito y se ha limitado a explicar que se trata de un dinero necesario para afrontar los gastos de la cumbre de la OTAN, una cuestión que ya se había tratado en los comités y las reuniones de subsecretarios correspondientes que preparan los temas del Consejo de Ministros. A la vista de los hechos y la estrategia aplicada a este tema, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha arengado a los suyos para “que no se cuelen” más cosas como esta, en un momento en el que las relaciones entre los socios de Gobierno están más cuestionadas que nunca.

Bajo el convencimiento de que la parte socialista no ha guardado las formas a la hora de debatir sobre el fondo de su pretensión de aumentar el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB en los próximo siete años, Yolanda Díaz ha hecho un llamamiento a "cuidar" la coalición, aunque solo sea porque decisiones como esta en nada ayudan a frenar la "inflación desbocada" por la "guerra cruel de Putin". En ese contexto, pese al malestar generalizado que se ha producido en las filas de UP, tanto Díaz como el resto de los líderes de la formación no han querido entrar a valorar una posible ruptura de su acuerdo con el PSOE para gobernar, a la espera de que Moncloa ponga fecha lo antes posible a la reunión que ha exigido la vicepresidenta segunda.

​De la reforma laboral a la plataforma 'Sumar'

La última reunión de crisis de al comisión de seguimiento del pacto de Gobierno se produjo el pasado mes de octubre, también convocada por Díaz, ante lo que consideraba una injerencia de Calviño a la hora de aprobar la reforma laboral. En esta ocasión, tanto UP como ERC y otras formaciones nacionalistas de izquierdas han mostrado su rechazo frontal a los compromisos que España ha adquirido en la cumbre de la OTAN, tanto en cuestión de gasto, como en la apertura para que lleguen dos destructores americanos más a la base naval de Rota. Frente a ello, la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha reafirmado este martes en cumplir con los compromisos de la Alianza Atlántica, que apoya una gran mayoría de los españoles, con "amplitud de miras" y sin hacer de la política de defensa "una cuestión interna", cuando la amenaza es global.

El enconamiento de las relaciones entre los socios de Gobierno por los gastos en Defensa en plena guerra de Ucrania, se produce además apenas dos días antes de que Yolanda Díaz presente la plataforma política 'Sumar', con la que aspira a presentarse dentro de un año a las elecciones generales, sin contar dentro de la iniciativa con las siglas ni los dirigentes de Podemos. Fuentes del entorno del Gobierno aseguran que esa ruptura en ciernes de la izquierda radical, en la recta final de la legislatura, es un acicate más para que Sánchez tome decisiones y cumpla con los compromisos internacionales que están dentro de su competencia, como es la política de Exterior y de Defensa.