Moncloa presume de la relación con Bruselas y presupuesta 24.600 millones

El Gobierno sigue con su empeño en acallar las críticas de la oposición en relación al Plan de Recuperación. Por ello, el Ejecutivo está haciendo un esfuerzo por comunicar todos los avances relativos a las inversiones vinculadas al Plan, así como a las felicitaciones que recibe por este. La última, de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, que ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que da la enhorabuena por los hitos conseguidos en el Plan. Von der Leyen pone en valor la "calidad" del proyecto español y la "excelente cooperación" del país con la Comisión Europea.

La carta que ha avanzado Eldiario.es no ha sorprendido "en absoluto" a la vicepresidenta primera y ministra para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ha asegurado que la colaboración con Bruselas ha sido "excelente" desde el primer momento y que se ha trabajado de manera "intensa" con la Comisión a distintos niveles para poner en marcha el Plan de Recuperación. Calviño ha insistido en que el Plan de Recuperación "es un plan de país" y que lo que hay que hacer es centrarse en gestionarlo bien, y en que llegue a todas las empresas y territorios. La vicepresidenta ha vuelto a insistir en que las críticas del Partido Popular sobre el reparto de los fondos "no tienen ni pies ni cabeza".

España recibió los primeros 10.000 millones vinculados a reformas el pasado año a finales de diciembre pero la ejecución del plan no fue en 2021 todo lo ágil que se esperaba. Según el propio informe del Gobierno, el pasado año se ejecutó el 73% del crédito. De hecho, fuentes del Gobierno calculan que en las convocatorias y licitaciones para el primer semestre de este año se incorporarán 2.600 millones de euros correspondientes a la asignación prevista en 2021 y que no se ejecutaron. En total, se licitarán convocatorias por valor de 24.600 millones de euros.

Las mismas fuentes subrayan que ya se han cumplido 32 hitos de los comprometidos con Bruselas y por ello, el Gobierno solicitará en primavera el pago de los próximos 12.000 millones de euros a la Comisión Europea. Durante este 2022, los deberes de Moncloa no son pocos. El Ejecutivo tiene que sacar adelante la ley general de comunicación audiovisual y la ley de telecomunicaciones, así como una modificación en la ley de ciencia. Además, en el ámbito de la formación tiene que aprobarse y entrar en vigor la ley orgánica de Formación Profesional. Por otra parte, Moncloa espera el informe de los expertos para la reforma fiscal y deberá seguir negociando el nuevo régimen de cotización para los autónomos. La entrada en vigor de la ley de vivienda y de la ley concursal también están en la agenda.

Sobre la reforma laboral, acordada con los agentes sociales y pendiente de su aprobación en el Congreso de los Diputados, el Gobierno "no contempla ningún escenario que no sea su aprobación". La convalidación en las Cortes es un asunto clave para el Plan de Recuperación, aunque las fuentes no han accedido a "especular sobre qué pasa si no se aprueba". En relación al Plan de Recuperación, el Gobierno aprobará "en las próximas semanas" tres proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE). Se trata de tres PERTE ya anunciados pero no aprobados: uno vinculado a la industria agroalimentaria, otro a la aeroespacial y un último sobre la lengua española.

CCAA y Ayuntamientos

Fuentes del Gobierno insisten en que el 94% de los fondos asignados a las comunidades autónomas se han distribuido en el marco de las conferencias sectoriales donde están representadas las consejerías y el ministerio que competa en cada caso. A fecha del 29 de enero de este año, se han publicado 309 convocatorias por parte de las CCAA por valor de 3.000 millones. Por su parte, la Administración General del Estado ha publicado 325 por valor de 16.700 millones de euros. Las mismas fuentes recuerdan que los fondos que han quedado sin asignarse estarán a disposición de aquellas comunidades que sean más ágiles.

Desde Moncloa justifican que el 6% restante, se ha distribuido mediante transferencias realizadas en ayudas para el autoconsumo, ayudas vinculadas a la sostenibilidad o mediante concesión directa para la realización de proyectos innovadores. Bajo este paraguas estarían transferencias de unos 2.000 millones de euros, frente a los 11.247 distribuidos en las reuniones entre comunidades autónomas y Gobierno.