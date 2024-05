Las monjas de Belorado, su venta inmobiliaria fallida y la razón de por qué no reconocen al Vaticano

Las Clarisas de Monasterio de Belorado en Burgos han sido tendencia estos últimos días y no precisamente por sus famosas trufas de chocolate que realizan en el convento, sino porque se pensó que abandonaban la Iglesia Católica tras su anuncio de que pasarían a la jurisdicción de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, quien lidera Pablo de Rojas Sánchez-Franco. Sin embargo, esto no es del todo cierto. ¿Qué estado pasando con las monjas, de dónde viene todo esto y por qué parece que quieren abandonar? Todo surge por el intento de venta de un convento.

¿A qué viene esta decisión tan drástica de abandonar?

Las monjas plantean que el principal problema son las herejías, que según ellas están afectando a toda la religión católica. Sin embargo, el verdadero origen es la persecución que están sufriendo por parte de Roma radica de su intento por vender un convento que estaba a su nombre en Derio, para poder comprar el monasterio de Orduña, que pertenece a la Diócesis de Vitoria. Se trata de una propiedad valorada en 1,2 millones y es el lugar donde residen. A pesar de ello, no recibieron el permiso necesario para poder efectuar la venta.

Las monjas de Belorado en cifras

Al no poder vender la propiedad, las monjas pidieron incluir a un comprador externo para que financiase el millón de euros restantes. No obstante, a la Diócesis no le pareció fiable dicho comprador por lo que el acuerdo de compraventa fue retirado. Además, el monasterio pidió una indemnización de 1,6 millones de euros por unas obras que según argumentan, ya habían empezado.

La venta del convento estaba tasada alrededor de 7 millones, aunque las monjas de Belorado afirman que se trata de una cifra "muy inflada". Ahora, las clarisas van a demandar a las de Belorado para anular la compraventa bajo el argumento de que no pueden quedarse con las propiedades "tras haberse ido a una secta".