Montero da por ganadas las elecciones y espera tener sus Presupuestos en febrero

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que espera que se puedan aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado en el mes de febrero del año que viene, una vez que el PSOE vuelva a ganar las elecciones y pueda formar un nuevo Gobierno. La ministra ha entrado de lleno en campaña electoral en una entrevista en Espejo Público para cargar contra las fuerzas de la oposición, “que no han permitido que se cumpla la voluntad de los españoles en las urnas de tener un Gobierno progresista”. Ahora, "si todo va como tiene que ir", se podrían tener unas nuevas cuentas del Estado en el segundo o tercer mes del año, según sus cálculos.

La ministra ha admitido que, por ahora, no hay más remedio que seguir con el Presupuesto que dejó hecho su antecesor del PP, Cristóbal Montoro, y ha defendido las declaraciones que hizo en las que señaló que estas elecciones se deberían haber evitado aunque para ello su partido se hubiera tenido que abstener para facilitar la investidura de Sánchez. “No se le puede pedir a los ciudadanos que vuelvan a las elecciones solo porque algunos no quieren escuchar”, ha insistido, para cargar después contra el PP por no haberle facilitado a Sánchez lo que hace apenas dos años pidió Rajoy.

La responsable del PP ha admitido que este no es el mejor momento para convocar unas elecciones, tanto por las repercusiones que puede tener el Brexit, como por los riesgos que corre la economía a nivel internacional o, más a nivel interno, por estar pendientes de la sentencia del procés. "El país necesita estabilidad para afrontar esos retos, y la falta de acuerdo político no lo ha facilitado", ha dicho.

Los reproches deMadrid

La titular de Hacienda ha cargado contra los reproches que se han lanzado desde la Comunidad de Madrid contra el supuesto pacto alcanzado desde su departamento para financiera a Valencia, frente al resto de autonomías. La ministra ha dejado claro que "lo que vale para una comunidad vale para todas" y ha señalado que todavía se esta terminando de diseñar una fórmula para que las comunidades con necesidades de tesorería puedan pagar a sus proveedores y tengan los anticipos del dinero del Estado antes de mediados de octubre, que es la fecha prevista para hacerlo.

Según su explicación, se trata de adelantar ese dinero a Valencia, Murcia y, en menor medida, a Andalucía, que son autonomías con problemas para cumplir con sus déficits y necesitan que se les facilite liquidez, sobre todo para que no se vena perjudicados terceros. En cualquier caso, advirtió que se trata de un dinero finalista, que es para hacer pagos a proveedores, y rechazó las descalificaciones de Madrid, que justifica en el retraso de esos fondos la imposibilidad que tiene ahora para cumplir con su promesa electoral de bajar el IRPF.

"Algunos utilizan las entregas a cuenta para justificar supuestos recortes en otras partidas que no tienen anda que ver con eso. Llama la atención que alardeen de bajar impuestos y compliquen la situación al resto de comunidades autónomas, y ahora alegue que no tienen liquidez por las entregas a cuenta y no lo pueden cumplir", ha declarado Montero..