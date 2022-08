Montero defiende un mayor control de Hacienda en la gestión de los fondos UE. 

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido este jueves el refuerzo de los mecanismos de control de la gestión y ejecución de los fondos europeos dentro de su departamento. "Me llama la atención que se puede hacer noticia de la creación y de los refuerzos del control de los fondos europeos", ha afirmado Montero, quien ha apelado a seguir "siendo escrupulosos en la gestión de cualquier dinero público que administramos los gobiernos socialistas". En declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), Mamen Sánchez, Montero ha afirmado que "el PP es quien arenga ese tipo dudas". Montero ha recriminado a este partido que "pone en cuestión el control eficaz de los fondos, pero también cuando se refuerzan los controles", para colegir de ello que "parece que no le gusta que a España hayan venido procedentes de la Unión Europea los 140.000 millones que fueron negociados con gran acierto el presidente Sánchez".

Respecto al anuncio de la bajada de impuestos en Alemania por valor de 10.000 millones, la titular de Hacienda ha puesto en valor las diferentes medidas que ha ido poniendo en marcha el Gobierno para contrarrestar los efectos de la inflación. Así, Montero ha esgrimido que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha abordado medidas por importe de 30.000 millones", que ha arrancado con la bonificación del gasóleo y la gasolina, hito al que ha ido sumando la rebaja de hasta un 80% en los impuestos asociados a la factura de la luz.

El relato de la ministra de Hacienda ha proseguido con otros episodios como la subida de las pensiones no contributivas, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), además del bono social térmico o los 200 euros percibidos por todos los contribuyentes con una declaración de la renta por debajo de los 14.000 euros en 2021. "Hemos ido acompañando con medidas que permiten rebajar la inflación entorno a 3,5 puntos", ha afirmado Montero, quien ha contrapuesto el paquete de medidas que ha desglosado para considerar que son "a la contra de la política fiscal del PP, que beneficia al 5% de los ciudadanos", una práctica que ha atribuido a Alberto Núñez Feijóo como presidente de Galicia con la rebaja del Impuesto del Patrimonio en un 25%, "que lo pagan menos del 1% de los ciudadanos", o a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras recordar las becas para acceder a centros privados a familias con ingresos de 140.000 euros anuales. "Nosotros nos dirigimos a la gran mayoría de la población, los gobiernos de la derecha al 5% de los ciudadanos, en detrimento de los servicios públicos que nos benefician a todos", ha sostenido Montero.

Carga contra el rechazo del PP al decreto energético

Por último, Montero ha contrapuesto este jueves la reacción de los comerciantes y la industria de uso intensivo de la energía ante las medidas asociadas al Real Decreto Ley 14/2022 de ahorro energético, que ha calificado como "una lección de patriotismo", frente a la actitud que ha atribuido al PP, partido al que ha reprochado que "buscan un problema añadido, a cualquier respuesta del Gobierno saca un nuevo problema, y así hasta el infinito". Montero ha dirigido sus primeras palabras ante la pregunta de la controversia sobre el decreto de ahorro energético a "reconocer y felicitar a los comerciantes" por una actitud que ha descrito como patriotismo y por la exhibición de "sentido común" en el cumplimiento de las normas.

"Contrasta con aquellos que lo tienen que poner en marcha", ha afirmado la ministra de Hacienda para evaluar la reacción del PP con la de los propios sectores afectados por las medidas de control del gasto energético, convencida de que los destinatarios de las medidas conciben el Real Decreto-ley como "un ahorro en las cuentas de sus negocios, el uso racional de la energía" con la finalidad de "prevenir en el futuro consecuencias mayores".

La figura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a ser objeto de los reproches del Gobierno, a quien ha conminado que "estamos trasladando al señor Feijóo a que tome nota para imponer su criterio", por lo que ha colegido que "no está dando la talla como líder nacional" e invitarle consecuentemente a "poner orden en su partido" tras aludir a las diferentes declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha recriminado "hacer de la insumisión la bandera para dirigirse al Gobierno de España" después de recordar que "el PP había propuesto medidas similares".

La ministra se ha lamentado de la práctica del "negacionismo del que hace gala el PP", partido del que ha considerado que "nunca ha estado a la altura", un comportamiento que le ha atribuido durante la pandemia o la guerra por la invasión de Ucrania por Rusia, para deducir que "no arrima el hombro, pone el no como respuesta, se comporta como partido antisistema". A este respecto, ha esgrimido que la adopción de las medidas de ahorro se enmarca de una estrategia comunitaria, "es una decisión en el marco de la Unión Europea", para subrayar entonces que "el presidente Sánchez se ha fajado para lograr una reducción inferior a la de otros países, un 7% frente al 15% de otros países", para recordar que se trata de "elaborar todos planes de contingencia para contrarrestar la agresión que está ocasionando el señor Putin". "Es de sentido común medidas llevar a cabo medidas de ahorro de la factura", ha afirmado la ministra, quien ha considerado que "no se explica que el principal partido de la oposición, sin leer si quiera el decreto, se haya opuesto a medidas razonables".

Montero ha argumentado que el Gobierno ha mantenido "diálogo desde el primer momento" de manera que a las comunidades se les ha encomendado que "velen por la aplicación del decreto", al tiempo que las ha invitado a que "den sugerencias al paquete de medidas que se aplicarán el próximo otoño para prevenir que no haya dificultad en el suministro" de gas. La ministra de Hacienda ha apelado "al sentido común, a todos a una" con la previsión de tener que "prevenir cuestiones para el futuro cogiendo el toro por los cuernos" para defender que "diálogo siempre, pero cumplimiento de la ley siempre" al argumentar que "la ley tiene que ser igual para todos" y considerar que "las administraciones deben velar por su cumplimiento", así como que ha remarcado que "los comerciantes están a la altura de lo que este país necesita".