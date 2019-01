Montero insiste en que Sánchez irá a todo o nada: sin PGE, habrá elecciones en 2019

Todo o nada. Y, aunque tampoco es nada nuevo, tal y como ella misma ha subrayado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que si no salen adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocará elecciones anticipadas en 2019. "Si no se aprueban los PGE habrá elecciones en 2019", ha asegurado Montero en una entrevista en TVE, añadiendo que el presidente del Gobierno ya manifestó esta posibilidad y adelantaría los comicios si los Presupuestos no reciben el apoyo mayoritario en las Cortes.

"Estos Presupuestos son los que necesitan los ciudadanos para mejorar su condiciones de vida", ha defendido, asegurando que las cuentas se han elaborado "pensando en su ejecución". El Gobierno ya publicó en las mismas cuentas que no se descartaba la posibilidad de que puedan celebrarse en 2019 las elecciones generales de manera anticipada, tal y como recuerda Ep, si bien la responsable de la elaboración de las cuentas ha insistido en otro de los mantras de su Departamento: se lograrán los apoyos necesarios, aunque sea "en el último momento".

En este sentido, ha incidido en que la vicepresidenta, Carmen Calvo, está llevando las negociaciones con los nacionalistas, sobre todo los catalanes, y se ha mostrado confiada en que, de aquí a mediados de febrero, cuando llegue el arranque de la tramitación parlamentaria, el PSOE haya logrado atar los apoyos mínimos necesarios. Para refrescar la memoria a los soberanistas, ha vuelto a esgrimir las consecuencias que acarrearía una irrupción de la derecha tras unas elecciones.

Lo que sí se ha conseguido ya, según Montero, es el visto bueno de la Comisión Europea. "Adelante con los Presupuestos, nos han dicho", ha explicado la ministra de Hacienda para resumir una decisión de Bruselas que, como se supo en la noche del lunes, no es tanto una aceptación de los PGE como una renuncia a pedir que se lo presenten de nuevo. "Adelante con las novedades fiscales y la mejora de la vida de los españoles", ha añadido.

Del mismo modo, la ministra de Hacienda también ha lamentado que solo parezca que hay incrementos de impuestos en las cuentas, cuando lo importante es su apuesta social. A este respecto, ha subrayado que el impacto de los aumentos en el Impuesto de Sociedades apenas afectan al 0,5% de los casos y en el IRPF, al 0,7% de los contribuyentes. Aun así, tampoco ha querido entrar en disputas con el Banco de España, cuyo gobernador le sacó tarjeta roja a los PGE de 2019 en su comparecencia en el Congreso.