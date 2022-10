Montero pide apoyar unos PGE sociales que la oposición califica de "irreales". 

Tras una larga jornada de debate en el Congreso de los Diputados, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que "va a tender la mano a todo el mundo" para negociar unos Presupuestos que servirán para "acompañar a la mayoría social" en un contexto difícil a causa de la elevada inflación. Sin embargo, la oposición ha tachado las cuentas de irreales y de ser un dispendio.

En la defensa en el Congreso del proyecto presupuestario de 2023, que afronta siete enmiendas de totalidad de PP, Vox, Ciudadanos, JxCAT, Foro Asturias, la CUP y los diputados expulsados de UPN, Montero ha cargado contra los grupos que en lugar de hacer una oposición "constructiva" intentan "deslegitimar" al Gobierno, una actitud que, ha asegurado, "daña" la democracia y la política".

El estado del bienestar, ha subrayado, no es "un gasto superfluo" sino "justicia social" y "eficiencia económica" porque "la riqueza de un país la crea el conjunto de los ciudadanos, no una élite económica". Montero también ha defendido la revalorización de las pensiones con la inflación porque "no hay nada que atente más contra la equidad que empobrecer a quienes no tienen margen para combatir la inflación", y ha afeado que "intentar enfrentar jóvenes y mayores no es serio, es mezquino".

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reclamado la devolución de unas cuentas que, en su opinión, "han quedado invalidadas antes de entrar en vigor" porque se basan en unas previsiones macroeconómicas que no se ajustan a la realidad y padecen de "carencias y debilidades".

"Los Presupuestos han quedado invalidados antes de entrar en vigor"

Gamarra ha acusado al Gobierno de querer comprar su "supervivencia con dinero de todos", una crítica que Montero ha considerado una "falta de respeto" por sugerir que los ciudadanos "se dejan llevar por cantos de sirena".

El aumento del gasto y la deuda de las cuentas convierten los presupuestos, según el PP, en las "hipotecas generales del Estado", pero para la ministra "no hay mayor hipoteca que un gobierno del PP", que creó un "impuesto al sol" y subió "la práctica totalidad de los impuestos.

Montero apela al apoyo a los Presupuestos

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha dedicado parte del debate a reprochar al PSOE su política de memoria democrática y a recordar a las víctimas de ETA, elevando el tono al afirmar que "el PSOE tiene un pasado criminal" y que siguen sin saber "si algunos de los diputados de esta cámara son culpables de asesinatos".

Montero le ha recordado que ETA fue derrotada hace 11 años con un gobierno socialista y ha asegurado que los presupuestos "son una vacuna ante los populismos". De los presupuestos, Espinosa de los Monteros ha dicho que dejarán un problema "muy grave" a las próximas generaciones, porque el Gobierno "está asfixiando a los españoles para darse caprichos ideológicos".

JxCat y la CUP piden gestos con Cataluña

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha iniciado el debate preguntado al Gobierno "donde está la amnistía y la desjudicialización del proceso catalán". "¿Es un cuento más de los suyos?", ha afirmado Nogueras, que ha hecho parte de su discurso en catalán en defensa de esa lengua y que también ha acusado al Gobierno de estar a la derecha y de "usar la sedición como cromo".

El portavoz de la CUP, Albert Botran, ha criticado la falta de soluciones al conflicto en Cataluña y ha dicho que para tener unos presupuestos socialmente transformadores haría falta un mejor reparto de la riqueza, control de precios y políticas de vivienda contra la especulación, en lugar de aumentar el presupuesto para defensa un 26%, "lo más vergonzoso", a su juicio, de las cuentas públicas.

Derroche de gasto

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado el derroche de gasto de unos presupuestos que mayoritariamente se destinan a pagar las pensiones y los intereses de la deuda, y ha considerado una barbaridad que se destinen alrededor de 19.000 millones a revalorizar todas las pensiones de manera lineal, cuando una parte de ese dinero se podría destinar a fomentar la natalidad.

🔴 #EnDirecto El Pleno reanuda el debate de totalidad de los #PGE2023 con la intervención de los grupos que han presentado enmiendas de devolución.



Montero le ha afeado que quiera generar una confrontación generacional entre abuelos y nietos, y le ha recordado que Ciudadanos votó que las pensiones se revalorizasen con la inflación en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

El exdiputado de UPN, ahora en el grupo mixto, Carlos García Adanero ,ha afirmado que los presupuestos saldrán adelante por el chantaje de los independentistas, crítica a la que se ha sumado el portavoz de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca. Ambos han reprochado también al Gobierno el déficit de ejecución de inversión en infraestructuras en sus territorios.