Montero presentará nuevos presupuestos si Pedro Sánchez es investido "pronto"

La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, mantiene que habrá nuevos Presupuestos Generales del Estado en 2024, pese a lo apretado del calendario y cuando aún no se ha celebrado ni tan siquiera el debate de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, "si se produce pronto la investidura del presidente Sánchez". Montero no se mueve una línea del discurso que ha venido manteniendo los últimos meses, pese a que el Gobierno en funciones no ha podido poner en marcha aún toda la maquinaria presupuestaria.

En declaraciones a la prensa en Bruselas, a donde ha viajado para presentar las prioridades de la presidencia española de la UE en comisión europarlamentaria, Montero ha explicado que desde el Ministerio que dirige están trabajando con "todos los escenarios" y que espera que las cuentas puedan estar aprobadas "para el 1 de enero" y que "si tienen que ser unos días más tarde, pues será unos días más tarde", pero que en todo caso la aspiración del Gobierno en funciones es contar con unos PGE para el año 2024.

La ministra ha querido además recalcar la importancia de contar con las cuentas aprobadas para "seguir consolidando las políticas económicas que el Gobierno está desarrollando" y ha celebrado el "éxito" de las cifras de crecimiento económico, máxime después de la revisión al alza (la tercera para estas cifras) que ha llevado a cabo esta misma semana el Instituto Nacional de Estadística. El INE constató que la economía española creció tres décimas más en 2022, al 5,8%, y sube casi un punto el avance de 2021 que había calculado, hasta el 6,4%.

Montero responde a Cataluña

Montero también ha respondido a la consejera catalana de Economía, Natàlia Mas, que la Generalitat cuenta con los "parámetros de referencia" y tiene "instrumentos" suficientes para elaborar sus propias cuentas para 2024, aunque las nacionales no estén aprobadas aún y los gobiernos territoriales no dispongan del dato de entregas a cuenta que les corresponden.

"Se conocen cuáles son los parámetros de referencia, tienen instrumentos para hacer el presupuesto aunque es verdad que a todos nos gusta tener cifras comunicadas oficialmente por el Ministerio de Hacienda", ha señalado. Además, ha recordado que, si bien el Congreso no ha aprobado unos objetivos de Estabilidad, las autonomías disponen de la "referencia" del Plan de Estabilidad enviado a la Comisión Europea.

La consejera catalana de Economía envió el pasado viernes una carta a la ministra de Hacienda reclamando la estimación de ingresos que recibirá Cataluña del modelo de financiación, ya que suponen "más del 80 % de los recursos generales de los que dispone la Generalitat". En la misiva, además, tildaba de "injusta y desproporcionada" la previsión de imponer el equilibrio presupuestario a las comunidades en 2024, y por ello pedía un margen de al menos un 1% del PIB.

Una fórmula permanente para gravar a las grandes fortunas

La ministra en funciones también ha revelado que la intención del Gobierno actual es estudiar con las comunidades autónomas una "fórmula" permanente para gravar a las grandes fortunas con el objetivo de que aporten en una "medida proporcional" a las arcas públicas. Lo ha apuntado tras ser preguntada por la recaudación de 623 millones obtenida este año por el impuesto temporal sobre las grandes fortunas y sobre la posibilidad de que el Ejecutivo haga permanente este gravamen, que por ahora está establecido para 2023 y 2024.

"Tenemos que estudiar su rendimiento y queremos hacerlo además al albur también del debate sobre la financiación autonómica porque los gravámenes sobre la riqueza y el patrimonio están expresados en diferentes figuras y tenemos que tener la capacidad entre todos de dialogar cuál es la manera más eficaz de hacer que esa fortuna pague", ha señalado Montero, quien ha dejado claro que, hasta que tenga lugar este debate, se mantendrá" el impuesto temporal de solidaridad.