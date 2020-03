Montero regulariza el negocio de Loterías en Andorra y sacará tajada de los premios

"¡Qué escándalo! Aquí se juega". La legendaria frase de la película 'Casablanca' ilustra a la perfección la situación que desde hace años se vive en Andorra, donde según datos del Consejo Regulador Andorrano del Juego (Craj) recogidos por Catalunyapress hay 262 establecimientos donde se comercializan productos de la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae)...sin cobertura legal alguna y pese a que el contrato mercantil entre Loterías y los propietarios de las Administraciones excluye expresamente la posibilidad de comercializar los productos de juego en un país que no sea España.

El Gobierno de Andorra maniobró en 2014 para regularizar esta situación de alegalidad y aprobó una Ley del Juego que aspiraba a regular vía convenio la comercialización alegal en territorio andorrano de juegos no sólo de la sociedad Loterías y Apuestas del Estado, sino también de otros actores como el operador francés del juego, la lotería catalana o la Once. La norma planteó el marco, pero éste no se ha desarrollado hasta el pasado 23 de enero cuando Loterías rubricó con el Principado de Andorra el convenio que la autoriza por primera vez de manera formal para "la organización y explotación de los juegos de lotería de su titularidad en el territorio del Principado de Andorra".

Un formalismo, si se tiene en cuenta que ya se comercializaban los juegos de Loterías en el Principado, detrás del cual se esconde un acuerdo bilateral entre el Gobierno de España y el Principado de Andorra para, digamos, empezar a hacer las cosas bien. Y esto va a implicar, en primer lugar, que el erario andorrano empezará a sacar tajada por los beneficios del negocio asociados a la venta de juegos de Loterías, como la Lotería Nacional, la Quiniela o la Quiniela Hípica,en el territorio. La Ley del Juego de 2014 fijaba que las arcas del país se quedarían con el 15% de la facturación total por las ventas de productos de juego realizadas en su territorio, pero el acuerdo alcanzado reduce ese rendimiento fiscal al 9,5% bajo el argumento de que hay que detraer el resto de impuestos directos e indirectos que se apliquen por el camino.

También hará que los propietarios de los puestos de venta actualmente existentes en Andorra -donde la Lotería española aglutina el 80% del negocio de los productos de juego- tengan que pasar por el proceso de contratación previsto por Selae para poder seguir comercializando los juegos que Loterías y Apuestas del Estado puede comercializar en Andorra, es decir la Lotería Nacional -incluida la de Navidad-, la Quiniela y la Quiniela Hípica, según el acuerdo firmado.

Las autoridades andorranas esperan ingresar en torno a dos millones de euros por la activación de este esquema, lo que implica que el negocio de Loterías y Apuestas del Estado en Andorra rondaría los 20 millones de euros. El convenio firmado entre Loterías y el Principado de Andorra, visado por el Ministerio de Hacienda, garantiza entre otras cosas que sólo podrán vender los productos de Selae en Andorra los establecimientos autorizados debidamente autorizados por la sociedad estatal y bajo las condiciones que ya rigen en España, lo que impedirá entre otras cosas la dispersión actual en el que más de 250 establecimientos venden lotería y juegos españoles en Andorra.

Garantiza asimismo que Loterías podrá aplicar de forma directa la retención correspondiente al Gravamen Especial sobre Premios y Apuestas a los premiados o, en su caso, el Impuesto de Sociedades o el de la Renta de no Residentes, sin perjuicio de que los premiados puedan solicitar la devolución que corresponda según el convenio de doble imposición con el país. Es decir, que Hacienda podrá ingresar primero la retención sobre los premios repartidos en Andorra y posteriormente si procede devolverá los impuestos cobrados de más.

El acuerdo regula, asimismo, el pago de los premios en el territorio de Andorra y aclara que los premios de pequeña cuantía se abonarán en la Administración de turno en tanto que los grandes premios se pagarán en territorio español, en cualquier de las entidades colaboradoras de Loterías y Apuestas del Estado. En todos los casos los pagos de esos premios se harán según la normativa española.