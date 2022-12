Montero se alinea con Escrivá: subir el SMI y mantener pensiones son críticos

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido que trabajar para los jóvenes es "subir el SMI no recortar en las pensiones", además ha apostillado que España "es el país con mayor crecimiento económico de Europa y el del menor dato de inflación del conjunto de la zona euro". También ha aprovechado el acto socialista en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), para decir que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que era aparentemente el moderado, se ha manifestado como un líder sin proyecto, sin equipo ni liderazgo", al frente de un partido que "está perdido, que ni estaba en la pandemia ni está en la guerra ni se le espera".

María Jesús Montero defiende que el Gobierno trabaja para subir el SMI a los jóvenes y no "recortar en las pensiones de los abuelos", además insiste que desde Moncloa trabajan para mantener la dignidad de los pensionistas, y eso significa que "no pierdan poder adquisitivo y significa que sus pensiones se revaloricen con el IPC" lo cual es sostenible si desde el Ejecutivo se crea "empleos de calidad no el empleo precario que creaba el Partido Popular".

En su intervención en el acto de celebración del centenario de la agrupación local del PSOE en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Montero ha abogado por crear empleo de calidad para que "cuando vengan mal dadas, como ahora con la guerra de Ucrania, no paguen la crisis los de siempre, a costa de bajos salarios, despidos y trabajos precarios y temporales". "Que lo paguen las energéticas, la banca, los grandes capitales", en definitiva, según la ministra, aquellos que "tienen capacidad de resistencia".

Montero aboga porque desde el Gobierno se redistribuya la riqueza con "salarios adecuados, con empoderamiento del conjunto de los ciudadanos y con los sindicatos y las organizaciones que permiten dar fuerza a los trabajadores para poder negociar con los empresarios", y, por tanto, según añade la ministra "revirtiendo todos los aspectos que produjeron una reforma laboral que trajo desigualdad, precariedad e incapacidad de que los jóvenes formen su propio proyecto vital".

Como ha defendido la ministra de Hacienda, "justicia es crear condiciones económicas que permiten que España sea el país con un mayor crecimiento económico de Europa" y sea el país "que ha tenido el menor dato de inflación del conjunto de la zona euro", lo que en vistas de Montero significa que España "es el mejor país que ha combatido la subida de precios de todos los socios europeos", en un mes de noviembre que "hemos tenido menos paro desde hace 15 años, y, por tanto, apunta a una buena orientación económica".

Por último, se ha referido a la ley del sí es sí, para defender que "cuando las mujeres sufrían una agresión y el pánico las obligaba a estar mudas, algunos interpretaban que eso significaba consentir", y eso "además de ser una vergüenza, llevó a este Gobierno a apoyar una ley que es pionera que permite proteger a las mujeres contra las versiones, y es lo que vamos a seguir haciendo, le guste o no al Partido Popular".