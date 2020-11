¿Se está disparando la morosidad en las comunidades de propietarios?

pregunta Soy administrador de fincas y estoy algo preocupado por el devenir de los acontecimientos en muchas de las comunidades clientes, ya que veo que la morosidad se está disparando. ¿Creéis que es general?



Aunque nuestro despacho no gestiona la administración de fincas, no es un secreto que la morosidad en las comunidades está aumentando como consecuencia de la crisis económica que ha venido de la mano de la pandemia, hasta el punto de que el Consejo General de Colegios de Administradores indica que ya hay morosidad en el 40% de las comunidades de propietarios.

A los problemas económicos de los vecinos –desempleo, ERTES…- hay que añadir los sobrecostes que muchas comunidades han soportado por la adopción de las medidas higiénicas y protectoras que han debido implementar. El ejemplo más claro es el de las piscinas, puesto que, además de implementar medidas adicionales de limpieza y mantenimiento, en muchas comunidades se ha tenido que contratar personal para el control de aforo.

La cosa no pinta bien porque no todos los ERTES, por desgracia, van a terminar con los trabajadores reincorporados a su puesto y salario. Para colmo, la imposibilidad de celebrar juntas por las limitaciones de aforo y reunión supone que muchas comunidades no estén iniciando los procesos judiciales que deben permitirles cobrar las cuotas impagadas.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com.