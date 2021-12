Mueren seis trabajadores de Amazon al colapsar un almacén por los tornados. 

El paso de varios tornados por EEUU ha provocado la muerte de al menos seis personas y un herido este sábado en un almacén de la empresa estadounidense Amazon que ha colapsado en la ciudad de Edwardsville, en el estado de Illinois. Según ha confirmado en una rueda de prensa el jefe de Bomberos de Edwardsville, James Whiteford, 45 personas pudieron salir del edificio antes de que colapsara. Las víctimas fueron encontradas en dos lugares distintos, aunque los equipos de rescate no han terminado su labor.

El Departamento de Bomberos de la ciudad habría tenido dificultades para acceder al edificio por una fuga de gas que ocasionó la ruptura de las tuberías y la inundación de parte del edificio. "Por numerosas razones, el almacén no tiene un recuento específico de cuántos empleados había en el edificio en el momento de la tormenta, por lo que no podemos determinar cuántos pueden estar desaparecidos todavía", ha dicho Whiteford. Asimismo, el jefe de Bomberos de la ciudad ha explicado que el edificio ha colapsado "hacia adentro", debido al peso de las paredes de hormigón, de 27 centímetros de espesor, y a la altura del almacén, de 40 metros, según ha informado la cadena CNN.

El recuento ha ido subiendo a medida que los cuerpos de seguridad han realizado labores en el terreno. Momentos después del incidente, el jefe de Policía de la ciudad, Mike Fillback, confirmaba en una rueda de prensa el primer muerto y dos personas heridas que han sido trasladadas a hospitales en la ciudad de San Luis, en el estado de Misuri. "Fue un evento meteorológico muy severo", ha dicho, y ha agregado además que había muchos escombros tras el incidente, ya que el edificio estaba construido principalmente de acero y hormigón, según recoge la cadena de noticias NBC.

Biden, "desconsolado"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha mostrado "desconsolado" por la "devastación" causada por el paso de los tornados por el estado de Kentucky (este), que han dejado más de 70 muertos, según el último balance facilitado por el gobernador, Andy Beshear, así como por otras zonas del país. "El presidente ha sido informado sobre las tormentas y la Casa Blanca está analizando de cerca los impactos de estos graves acontecimientos climáticos en gran parte del país. Estamos desconsolados por la devastación", ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Así, Psaki ha subrayado a través de su cuenta en la red social Twitter que la Casa Blanca "está en contacto" con las autoridades estatales y locales "mientras continúan las tareas de búsqueda de supervivientes y análisis de daños", antes de adelantar que "se dará el apoyo total del Gobierno federal".

Poco antes, la Casa Blanca había indicado en un comunicado que Biden había sido informado sobre la situación en el país a causa de los tornados y tormentas, incluida "la trágica pérdida de vidas". "El presidente ha ordenado que los recursos federales sean enviados inmediatamente a los lugares donde haya una mayor necesidad para aliviar el sufrimiento de las devastadoras consecuencias de estas tormentas", ha añadido. Beshear ha resaltado en rueda de prensa que la cifra de víctimas mortales hasta el momento "está por encima de 70" y ha alertado de que "podría exceder los cien antes de que termine el día". A ello se suman la muerte de cinco personas en Tennessee y otras dos en Illinois, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CBS.

Por ello, el gobernador de Kentucky ha anunciado la declaración de emergencia y ha pedido a Biden una declaración similar por parte de las autoridades federales. "Hay cortes eléctricos por todas partes. Necesitamos la asistencia federal", ha indicado en una declaración publicada en su cuenta en Twitter. El director de la División de Gestión de Emergencias de Kentucky, Michael Dossett, ha llegado a atestiguar un tornado que tocó suelo durante más de 250 kilómetros a lo largo de cuatro estados -el recorrido más largo registrado desde 1925, según estimaciones de la CNN- y ha avisado de que la ola de tornados de este fin de semana podría ser la más grande de los últimos 45 años en el estado.

Tras ello, Biden ha aprobado la declaración del estado de emergencia en Kentucky y ha ordenado la entrega de ayuda federal para "complementar" los esfuerzos de respuesta estatales y locales "a causa de las condiciones de emergencia provocadas por las graves tormentas, vientos, inundaciones y tornados". La decisión del mandatario autoriza al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) coordinar todos los esfuerzos destinados a hacer frente a la situación y "entregar una asistencia apropiada para las medidas de emergencia necesarias" con el objetivo de "salvar vidas y proteger las propiedades".