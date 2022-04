La multa que te pueden poner por no tener un seguro de coche: hasta 3.000 €

A la hora de conducir son necesarios muchos más elementos que única y exclusivamente el coche. El carné de conducir en regla y el seguro para el vehículo son dos documentos obligatorios para circular sin correr el riesgo de acabar recibiendo una multa de tráfico o de que los agentes nos acaben inmovilizando el vehículo.

Se calcula que hay unos 2,5 millones de coches en España que no tienen el seguro obligatorio contratado, que sería una póliza de responsabilidad civil que cubriera los daños ocasionados a terceros en el caso de sufrir un accidente de tráfico.

Más allá de una multa de tráfico

En el caso de conducir sin tener ningún tipo de seguro contratado, las multas van desde los 601 euros hasta los incluso 3.000 euros, dependiendo de un amplio abanico de factores: el tipo de uso que se le dé al vehículo bien sea personal o profesional, la categoría o los hábitos de conducción.

También se tiene en cuenta a la hora de interponer la denuncia el tiempo que haya pasado sin tener el seguro de coche en regla y si se ha incidido en la misma infracción con anterioridad (es decir, hay reincidencia). Todo este conjunto de factores son los que pueden acabar provocando que, además de pagar la multa en su rango más caro, el vehículo acabe quedando inmovilizado.

Además de recibir la multa, en el caso de no disponer de un seguro del coche que cubra el vehículo en circulación y sufrir un accidente, la persona que conduzca el coche sea o no el propietario del mismo tendrá que hacerse cargo de los daños derivados del siniestro tanto en lo penal como en lo civil. La multa por no tener seguro será responsabilidad del propietario del coche, por otro lado, quien también tendrá que personarse en calidad de responsable del vehículo en caso de accidente.