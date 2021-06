Multas de hasta 600.000 euros por no revisar las notificaciones de Hacienda

Este próximo 30 de junio termina la campaña de la Renta y todos contribuyentes que no la hayan presentado cuando debían hacerlo podrán enfrentarse a posibles sanciones. De hecho, realizarla fuera de plazo puede suponer hasta 100 euros de multa, aunque a veces la Agencia Tributaria hace excepciones si no ha pasado demasiado tiempo desde el vencimiento del periodo.

Dependiendo de su gravedad, podrán ser una cuantía mayor o menor, llegando incluso a 30.000 euros en los peores casos. La cuantía suele ser menor cuando se entrega de manera incompleta o se pone resistencia a la hora de aportar datos.

Ahora, Hacienda advierte que hay otra cuestión por la que los usuarios pueden ser sancionados. Todos aquellos que omitan o no revisen asiduamente las notificaciones electrónicas de la administración podrían llegar a ser multados con más de 600.000 euros.

Requerimientos notificados

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha establecido que no consultar los mensajes de la bandeja de entrada de la Sede Electrónica puede ser considerada una falta grave de 'resistencia, obstrucción, excusa o negativa' a Hacienda. Por tanto, no será posible que el contribuyente alegue que no vio la información solicitada y equipara este buzón digital al del domicilio.

Además, ha recordado que los usuarios deberían revisar estas notificaciones cada 10 días para asegurarse de que no hay nuevas peticiones. En caso de no hacerlo, podría llegar a considerarse como infracción grave, lo cual implica multas de entre 150 y 600.000 euros, o el porcentaje correspondiente a la cifra de negocios del infractor en el año natural.

Esto responde a una sentencia del TEAR que anuló la sanción de 10.000 euros a una empresa que no comprobó estos avisos. Se le notificó en hasta tres ocasiones pero el tribunal ha determinado que no tenía conocimiento real de esa obligación de revisar como mínimo cada 10 días.

Cómo acceder al sistema de notificaciones

Para comprobar nuevos avisos es posible hacerlo desde la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Cabe destacar que será necesario contar con certificado electrónico o cl@ve Pin para gestionarlo. Puede realizarse de tres modos: