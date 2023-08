Multas de Hacienda por hacer transferencias: así puedes evitarlas

Hacienda te multará a partir de ahora si haces transferencias con grandes cantidades de dinero. A diario, todas las personas suelen realizar envíos de dinero mediante distintos métodos, ya sea bizum, transferencia bancaria o cualquier otro intercambio con dinero de por medio y mediante una entidad financiera. Solamente es obligatorio tener el número de teléfono o el contacto guardado, en el caso del bizum. En el de las transferencias bancarias es un poco más complicado, ya que se necesita el número de cuenta bancaria y a veces tener conocimiento del banco, para los casos en los que se haya puesto mal algún número. Aún así, no es estrictamente necesario.

Por la inseguridad que puede acarrear todos estos movimientos bancarios, Hacienda ha decidido que se encargará de una forma más directa de cada una de ellas, aunque estos movimientos siempre han llevado consigo la supervisión. El objetivo principal desde este ministerio es conseguir la transparencia y que no se produzca ninguna ilegalidad ni punto incoherente en este tipo de movimientos.

Estas transacciones mantendrán cada uno de sus pasos, pero a partir de ahora podrían variar algunos procesos que el mismo Ministerio realiza para cumplir con la ley. Lo que quiere decir esto, es que se podrán interponer ciertas multas a las personas que no cumplan con la ley, en aquellas transferencias con signos extraños, o en los que no se cumpla con lo debidamente interpuesto. Tal y como explica el artículo 6.1 del Código Civil: "La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento", o lo que es lo mismo, las personas deberán mantenerse informadas ante cualquier cambio o procedimiento relativo a este caso. En caso contrario, no será absuelto ninguna persona que no esté al tanto solamente por esto.

Ante esto, aquellas personas que realicen cualquier tipo de operación que pueda ser revisada por la Agencia Tributaria, deberán atenerse a las consecuencias. Si hay un fijo impuesto para realizar un máximo de movimientos al día, o un máximo para enviar, ya sea diario, también semanal, mensual o incluso anual, y dichas personas no cumplen con estos requisitos, serán multados según la situación o el punto que no hayan cumplido.

¿Cuál es el importe de la multa de Hacienda por transferencias?

Entre las distintas transacciones que una persona puede realizar desde su cuenta, no solo se encontrará lo básico, sino también otro tipo de pagos, como cheques, pagarés, hasta los medios más habituales como las transferencias y los intercambios de pago en tan solo unos segundos facilitados desde hace unos años por los propios bancos, como es el propio bizum.

Según la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, subraya un límite de envío de dinero en las transferencias que en algunos casos, no se coordina con los distintos bancos, ya que se pueden realizar transferencias de hasta 10.000 euros, pero en el caso de que sean transferencias en orden online, no deberían superar los 6.000 euros.

Las multas que Hacienda interpondrá a aquellas personas que no cumplan con estas órdenes deberán variar según los requisitos y los incumplimientos. En el caso de que las personas superen el importen se deberá abonar una multa que varíe entre el 2% y el 25% del importe que no haya sido declarado exactamente. Cuando se llega a estos puntos, como toda multa, se podrá reclamar a partir de la notificación de la multa y tendrá hasta un mes para ello.