Murcia sigue los pasos de Madrid y anuncia que deflactará el IRPF un 3,5%. 

EDU BOTELLA

Murcia emula las medidas impositivas de Ayuso en la Comunidad de Madrid. El presidente de la región, Fernando López Miras, ha anunciado que la comunidad también deflactará el IRPF en su tramo autonómico, lo que puede suponer un ahorro de 12 millones de euros, según sus estimaciones. En el marco de la cuadragésimo cuarta edición de la Asamblea General de CROEM, López Miras ha indicado se trataría de una deflactación con una previsión de entorno al 3,5%, que deberá ser refrendada por el organismo nacional, con el objetivo de que el alza de precios no afecte al pago del impuesto y que los ciudadanos de la región "no tengan que pagar más". "Lo que va a suponer es que la subida de la inflación, que también puede ir aparejada a una subida de los salarios, no compute como un incremento en el IRPF y que pueda saltar de tramo", ha precisado.

Desde el Ejecutivo regional estiman que beneficiará a cerca de 600.000 contribuyentes, sumandóse "a las más de 13 deducciones autonómicas que ya tiene el IRPF" en esa CCAA y que se añade también a la bajada impositiva durante los últimos tres años, que ha supuesto un ahorro de más de 55 millones de euros para los murcianos y que van a prolongar por otros dos años más. "Lo que hacemos en la Región de Murcia es lo que queremos que haga el Gobierno de España para todos los españoles", ha dicho.

El dirigente murciano ha puesto sobre la mesa el escenario "de incertidumbre" que atraviesa el país, con una inflación "disparada" mientras aumenta, a su vez, el precio de la energía. Frente a esto, "el Gobierno de España, en vez de tomar decisiones que permitan a los españoles llegar a fin de mes, que facilite la viabilidad de las empresas, lo que está haciendo es recaudar de manera extraordinaria más de 7.500 millones de euros a causa de la subida de la inflación". En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo central que "tome decisiones" porque "no puede estar más tiempo parado", y esas decisiones deben ir encaminadas, a su juicio, a disminuir los impuestos a todos los españoles, algo que "hacemos en la Región".

Por último, López Miras ha agradecido el trabajo de CROEM para hacer de Murcia "una región dinámica, emprendedora, que esté creciendo y que esté generando oportunidades". "Y lo está haciendo porque lidera todos los ranking en cuanto a crecimiento industrial, creación de empleo y crecimiento del PIB", todo "gracias al trabajo de todos los empresarios", ha agregado el presidente de la Región de Murcia.