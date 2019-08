Calviño dice adiós: Moncloa da marcha atrás en su apuesta para que dirija el FMI

La ministra de Economía en funciones dice adiós a la carrera por dirigir el FMI. El Eecutivo ha retirado su candidatura a dirigir el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de conseguir un consenso europeo. Así lo ha informado este viernes el Palacio de la Moncloa: "El Gobierno apuesta por lograr un acuerdo europeo, sin que la ministra de Economía Nadia Calviño participe en la siguiente fase", han señalado las fuentes, recalcando que "España estará siempre dispuesta a promover el consenso entre los países de la UE para elegir una candidatura común".

Eso sí, han recalcado que "el Gobierno de Pedro Sánchez seguirá trabajando para impulsar la gobernanza de los organismos internacionales y considera un honor que cualquiera de sus integrantes pueda ser considerado, ahora y en el futuro, como una garantía al más alto nivel para su funcionamiento".

Calviño: "El presidente ha decidido que no participaré"

La propia ministra en funciones ha explicado que la retirada de su candidatura ha sido decidida por el Gobierno español después de una primera votación entre los países miembros de la UE de la que no ha salido un claro ganador. "Tras una primera votación hemos visto la situación y el presidente ha decidido que yo no participaré para que cuanto antes pueda haber un candidato único, un excelente candidato que mantenga para Europa la dirección del FMI", ha afirmado en la rueda posterior tras el Consejo de Ministros. La ministra ha dicho que ha sido "un honor y una satisfacción" haber estado en la lista corta "con personas de indudable valía y trayectoria reconocida".

Tras la retirada el jueves del ministro de Finanzas de Portugal y presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, solo quedan tres candidatos: el expresidente holandés del Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem; el gobernador del banco central finlandés, Olli Rehn, y la directora ejecutiva del Banco Mundial, la búlgara Kristalina Georgieva.

Una mayoría cualificada del 55%

Francia está coordinando los trabajos para que la UE presente un candidato consensuado, si bien en los últimos días no ha sido posible el acuerdo, lo que ha llevado a la organización de una votación entre los países miembros este viernes.

El ganador debe obtener una mayoría cualificada, lo que requiere el apoyo de un 55% de los Estados miembros (16 de los 28 actuales) que representen al menos el 65% de la población total de la UE.

Reino Unido cuestiona la votación de la UE

Por otra parte, el Gobierno británico ha expresado reservas a la votación este viernes de un candidato europeo para optar a suceder a Christine Lagard, según han informado varias fuentes diplomáticas a Europa Press.

Londres ha alegado que no hay prisas para tomar una decisión, toda vez que el plazo para presentar candidaturas al puesto de director gerente del organismo no finalizará hasta el próximo 6 de septiembre, según han explicado las distintas fuentes, sin confirmar si Londres se abstendrá de la votación. "Tienen un nuevo Gobierno. No han tenido tiempo. Esto no es su prioridad", han explicado.