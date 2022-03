El negocio de las gasolineras 'low cost': "Vendemos ya un 40% más que antes"

Son las seis de la mañana del jueves 10 de marzo y en diversos foros relacionados con el automóvil y páginas web ya están colgadas varias ‘clasificaciones’ con las gasolineras de toda España en las que venden el combustible más barato. En concreto, ese día, el promedio de la gasolina sin plomo de 95 octanos se sitúa en 1,851 euros el litro y el gasóleo en 1,819. La gasolina más barata en la Comunidad de Madrid está este 10 de marzo en la estación de servicio de Alcampo en Alcorcón, justo al lado del kilómetro 15 de la Autovía A5, que conecta Madrid con Extremadura y Portugal. Allí, el litro de gasolina sin plomo de 95 octanos cuesta 1,659 euros, casi veinte céntimos menos que la media nacional.

La escalada de precios de los carburantes, sobre todo desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania hace dos semanas es tan fulgurante y va a tal velocidad que al día siguiente, el viernes 11 de marzo, el precio medio de la gasolina de 95 en España es de 1,867 el litro y el gasóleo se sitúa en 1,846 euros. El viernes, ya no es la gasolinera de Alcampo en Alcorcón la más barata de la Comunidad de Madrid sino que ha cedido su puesto de privilegio a la de Costco (gran almacén norteamericano con cuatro tiendas en Madrid) en Getafe, que vende la gasolina a 1,715. La de Alcampo en Alcorcón tiene el litro de la de 95 octanos el viernes a 1,729 euros, siete céntimos más cara que el día anterior.

Aquí nos quedamos. En la estación de servicio de la cadena francesa de hipermercados junto a la carretera de Extremadura, a 15 kilómetros de la Puerta del Sol, y en medio de un polígono industrial y comercial. Son las 8,30 de la mañana, todavía no ha terminado de amanecer totalmente y en torno a la gasolinera y haciendo cola para repostar puede haber casi 40 vehículos. Constantemente llegan coches a la fila desde la A5 y la espera para ‘echar gasolina’ cada vez es mayor. Cuando nos vamos a las 9.30 horas, un conductor nos dice que a las 8.35 estaba ya en la fila de vehículos. “Llevo casi una hora”, cuenta.

“A mí me ha costado más de 45 minutos de espera echar gasolina”, dice una persona que vuelve de pagar su repostaje en la única cabina habilitada para hacerlo en la gasolinera. “¿Que si merece la pena? Bueno, yo por mi trabajo, soy comercial, uso bastante el vehículo y si en cada depósito te ahorras en estas gasolineras ‘low cost’ unos 15 euros... Pues a mí sí me viene a cuenta y ésta, además, me pilla de camino”. Jesús, que así se llama este comercial, nos dice antes de partir con el depósito de su vehículo lleno de combustible: “Yo he echado cuentas y, pese a que trato de venir a las gasolineras más baratas, al mes me gasto en gasolina unos 30 euros más que el año pasado, es una locura. Es insostenible. Esos 30 euros más al mes es lo que me cuesta la cuota del colegio concertado al que va mi hija de 9 años, por ejemplo”.

Y es que la gasolina y el gasóleo han subido en un año alrededor del 30%. Entonces, en marzo de 2021, la sin plomo de 95 octanos estaba a 1,310 euros el litro y el gasóleo a 1,274. Simplemente con la subida media de lo que llevamos de año, llenar un depósito de gasolina de un coche medio, 55 litros, cuesta 10 euros más que el uno de enero. “Vengo desde Mérida por motivos personales a Madrid y en 330 kilómetros ésta es la gasolinera más barata que he encontrado por el camino”, asegura Nicanor. “En todas el precio del litro no bajaba de 1,80-1,90 y he visto alguna que estaba incluso a más de 2 euros. Es un abuso total”, sentencia.

No muy lejos de esta gasolinera de Alcampo, a unos dos kilómetros y también en Alcorcón), e igualmente en un polígono industrial, el de Tres Aguas, está la gasolinera de Petroprix que ese jueves 10 de marzo tiene la segunda gasolina más barata de la Comunidad de Madrid, a 1,699 la sin plomo de 95. La estación de servicio, totalmente automatizada, es más pequeña que la de Alcampo y, lógicamente, el trasiego de coches es menor, pero el goteo de vehículos no para y también se forma una pequeña cola de espera, “pero no pasa de 10-15 minutos”, nos dice una usuaria que acaba de llenar el depósito de su coche y “me he ahorrado, creo, unos 15 euros a si lo hago en una gasolinera de las de siempre, de las de las marcas concesionales. Repsol, Cepsa, BP...”

“Es una locura y estamos desbordados”, confiesa a La Información la trabajadora de una gasolinera automática de Petroprix de la Comunidad de Madrid. "Si antes vendíamos 18.000 litros al día ahora son entre 25.000 y 30.000, un 40 más". “La gente viene buscando aquí precios más baratos. No sé cuánto durará esto, hasta que Putin quiera, digo yo, pero a estaciones ‘low cost’ como nosotros nos está viniendo bien”, comenta.

Estaciones de servicio ‘low cost’ vinculadas a grandes superficies, Alcampo (tiene 50 en toda España), Carrefour, Leclerc, Costco... O a empresas especializadas en este segmento, como Petroprix, Plenoil y Ballenoil, que entre las tres cuentan con más de 300 gasolineras repartidas por toda España, con un crecimiento en los dos últimos años del 40% de media y más de 1.000 millones de litros de combustible vendidos en 2021 lo que les ha supuesto una facturación que supera, entre las tres empresas, los 1.000 millones de euros. Estos tres grupos, que se han hecho con la mayoría de las estaciones automáticas acaban de lanzar planes de inversión y crecimiento enormes aprovechando la coyuntura. Y es que a día de hoy, las gasolineras automáticas ya ocupan el 13,5% de todas las estaciones de servicio que hay en nuestro país. Actualmente hay en España más de 1.300 gasolineras automáticas, un 45% más que antes de la pandemia.

Las claves de por qué este tipo de gasolineras pueden ofrecer precios más bajos, explican desde el sector, es que trabajan con unos márgenes muy reducidos, una mayor agilidad y menores costes de explotación, sobre todo de personal, lo que permite a estas empresas ofrecer el precio del litro un 10% o un 15% más barato de media. Eso sí, todas aseguran que el producto es “igual” que el de las empresas del sector tradicionales, ya que todos los combustibles que se venden en estaciones de servicio españolas están obligadas a cumplir con unos mínimos de calidad y proceden además de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH).

“Es cierto que hay un ‘boom’ de las gasolineras ‘low cost’ y que el crecimiento es continuo, de cerca del 40% anual y esto es algo que aumentará con esta crisis de precios del petróleo que tenemos”, nos cuentan desde la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas. Las empresas de gasolina ‘low cost’ están trabajando actualmente con unos márgenes de explotación de 2-3 céntimos por litro y a algunas de las empresas del sector esta escalada de precios aseguran que no les viene del todo bien. “Vienen años en los que va a ser difícil ver precios bajos. Habrá que acostumbrarse a que los precios bajen como mucho, cuando lo hagan, a 1,80 o 1,70 euros el litro. Será un problemón porque la gente ahorrará en combustible, cogerá menos el coche y echará menos gasolina”, reconoce Manuel Santiago, CEO y dueño de la jiennense Petroprix.

Pese a ello, en Petroprix dicen que este 2022, en el que abrirán 30 nuevas gasolineras en Cataluña, Andalucía, Castilla León, Comunidad Valenciana, Madrid, Cantabria, Galicia, País Vasco y Asturias, superarán los diez millones de euros en ahorro a sus clientes. Ballenoil, por su parte cerró el año 2021 superando la barrera de los 334 millones de litros vendidos y más de 16 millones de repostajes, un incremento del 42% con respecto al año anterior. Plenoil, que, como el resto de ‘low cost’, sitúa el precio medio de su carburante entre 10-20 céntimos más barato por litro y puede suponer “un ahorro de 300 euros al año para una familia”, cree que el ahorro conseguido por sus clientes en 2021 se situó por encima de los 30 millones de euros, con unas ventas a nivel nacional que superaron los 320 millones de litros y unas expectativas para este 2022 de más de 500 millones de litros de carburante despachados.

De Alcampo a Carrefour

En el otro segmento de gasolineras de bajo precio, las que están bajo el paraguas de las grandes superficies del retail como Alcampo, Leclerc, Costco o Carrefour, la venta de gasolina y gasoil ha dejado de ser solo un reclamo para sus hipermercados y, con una política de precios agresiva en la que los beneficios llegan por el gran volumen de litros vendidos, ya es un parte más del negocio. Así, por ejemplo, Alcampo, por los datos que se conocen, rota cada día la estación de servicio con la gasolina más barata. Por ejemplo, el miércoles 8 de marzo en la Comunidad de Madrid, la más económica de la cadena era la de Alcalá de Henares, a 1,649 euros el litro de la gasolina de 95 octanos; el jueves el precio más económico estaba en Alcorcón a 1,659 el litro y este viernes en la estación de servicio de Fuenlabrada, con un precio por litro de 1,717 euros.

Como curiosidad, la gasolinera de Alcampo en Motril (Granada) era la que este viernes 11 de marzo tenía el gasóleo más barato de toda España a 1,589 euros el litro. En Madrid, era también una estación de servicio de Alcampo la que vendía el gasóleo más barato de la Comunidad, en Torrejón de Ardoz, a 1,677 el litro. En el conjunto de España la gasolinera de la cooperativa agraria Cococea, en Mayorga (Valadolid), era el viernes la más barata para repostar con gasolina sin plomo de 95 octanos a 1,55 el litro. Y es que ésta es otra opción ‘low cost’ en nuestro país, las gasolineras de las cooperativas agrarias, aunque muchas de ellas solo suministran carburante a sus socios.

Mientras, Lorena, espera paciente su repostaje a pie de la A5, “llevo ya más de media hora y lo que me queda”, mientras un camión cisterna llena los tanques de la estación de servicio y lo mismo sucederá en la gasolinera de Petroprix visitada por La Información este jueves, “están continuamente viniendo camiones cisterna a llenar los tanques. Con todo lo que vendemos”, nos confiesan en la última gasolinera citada. Mientras, Lorena, nos dice que “no uso mucho el coche, pero he visto que aquí estaba la gasolina más barata y voy a llenar el depósito. Si me ahorro unos euros... Además me han dicho que igual a partir del lunes hay problemas de abastecimiento porque va a haber huelga de transportistas”. Quizás, pero esa es ya otra historia.