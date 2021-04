No tengo nómina: ¿tengo que pagar comisiones al banco por la cuenta?

Hoy en día, los clientes sin nómina corren el peligro de acabar pagando comisiones a su banco por el mantenimiento de sus cuentas corrientes. Y no precisamente pocas: hasta 240 euros pueden llegar a cobrarles por los servicios básicos asociados a las cuentas si no cumplen los requisitos de vinculación.

Por lo general, para no pagar es necesario ingresar una nómina cada mes en la entidad y, en algunos casos, cumplir otros requisitos adicionales como contratar productos de inversión, adeudar varios recibos, etc. Pero ¿qué ocurre si ni siquiera tenemos una nómina?

Hay alternativas a la nómina

Algunas entidades equiparan las pensiones y las prestaciones por desempleo a las nóminas, que también sirven para no pagar comisiones, explican los expertos del comparador de cuentas sin comisiones HelpMyCash.com. En ocasiones, incluso, es posible recibir transferencias ordinarias desde otra entidad para esquivar las comisiones, por lo que aquellos clientes que se hayan quedado sin nómina, pueden preguntar en su entidad qué alternativas tienen.

Además, hay bancos que tampoco cobran comisiones si el cliente, en lugar de una nómina, tiene un mínimo de acciones de la compañía o si tiene un saldo mínimo en fondos, planes de pensiones, seguros de ahorro, etc.

Intenta negociar con el banco

Aquellos clientes que reciban una notificación de su banco advirtiéndoles de que les van a cobrar comisiones o de que las condiciones de su cuenta van a cambiar, pueden preguntarle a su gestor qué opciones tienen para no pagar comisiones y comprobar si el banco ofrece alguna alternativa que se adapte a sus necesidades. Además, siempre queda la posibilidad de negociar, aunque las posibilidades de que el diálogo tenga éxito serán mayores cuanto mejor sea el perfil del cliente, señalan los expertos de HelpMyCash.

Otra opción, especialmente indicada para aquellos que hace mucho tiempo que contrataron su cuenta, es revisar el catálogo de la entidad para comprobar si no ofrece otra con más ventajas. De ser así, se puede solicitar el cambio o cancelar la anterior y abrir una nueva. Eso sí, algunos bancos reservan sus mejores ofertas únicamente para los nuevos clientes, por lo que sus cuentas sin comisiones y sin requisitos no siempre están disponibles para los clientes actuales.

Cambia de banco

Si el banco no ofrece ninguna alternativa para no pagar comisiones, la solución es cambiar de entidad. Son varias las que comercializan cuentas corrientes sin comisiones y sin vinculación obligatoria dirigidas a nuevos clientes, por lo que aquellos que cambien de entidad no deberían tener dificultades para contratar una.

Las cuentas sin comisiones y sin nómina permiten llevar a cabo toda la operativa básica (transferencias, reintegros en cajeros, etc.), así como asociar tarjetas, enviar dinero por Bizum siempre que el banco tenga habilitado este servicio y pagar con el móvil. Además, algunas admiten varios intervinientes, por lo que se pueden abrir con otros cotitulares sin la necesidad de que ninguno tenga que domiciliar sus ingresos.

Otra característica que comparte este tipo de cuentas es que están pensadas para clientes que operan habitualmente a través de Internet, por la app del móvil o por los cajeros, afirman fuentes de HelpMyCash. De hecho, algunos bancos solo permiten abrirlas por Internet y penalizan a los titulares que acuden a las oficinas a realizar operaciones básicas que pueden hacerse a través del cajero o de la banca online.

¿Qué bancos comercializan cuentas sin comisiones y sin vinculación?

BBVA es uno de ellos. Más de 700.000 clientes ya han abierto la Cuenta Online sin comisiones y sin vinculación que comercializa el banco azul. Los titulares (un máximo de dos) pueden hacer transferencias sin coste y sacar dinero gratis en los más de 6.000 cajeros que tiene BBVA en España. Cada titular recibirá una tarjeta de débito Aqua sin cuotas anuales, una de las más seguras de España, ya que ni su número ni su fecha de caducidad están impresos sobre su superficie y el CVV es dinámico. La cuenta es solo para nuevos clientes que la contraten a través de la web o la app del banco.

Openbank comercializa una cuenta corriente sin comisiones y sin nómina obligatoria contratable a través de Internet, por teléfono o en cualquiera de las dos oficinas que tiene en Madrid. La Cuenta Corriente Open no cobra por las transferencias ni tampoco por la tarjeta de débito con la que se puede sacar dinero gratis en los más de 7.000 cajeros del Santander. La cuenta admite hasta cinco intervinientes, pero solo el primero recibirá una tarjeta gratuita (las tarjetas adicionales cuestan 18 euros al año). Como ventaja extra, la cuenta permite disfrutar de descuentos en una amplia variedad de marcas al pagar con las tarjetas del banco como, por ejemplo, Springfield, Booking, Starbucks, Telepizza, Deliveroo o Iberia, entre otras.

La Cuenta Online Sin de Liberbank no tiene comisiones para los nuevos clientes que operen a través de la banca online o los cajeros y reciban sus comunicaciones por la web o la app de la entidad. Como las anteriores, no exige vinculación obligatoria, por lo que es gratuita incluso si no se domicilia una nómina. Las transferencias tampoco tienen coste ni la tarjeta de débito con la que se puede retirar efectivo en más de 18.000 cajeros españoles. Admite hasta dos titulares y cada uno recibirá una tarjeta sin coste.

La oferta de cuentas digitales sin comisiones y sin vinculación obligatoria es amplia. Abanca, Cajamar, Imagin o N26 también comercializan cuentas que son gratuitas independientemente de la vinculación que mantengan sus clientes.