Las normas sobre 'grandes tenedores' de pisos generan desigualdad entre las CCAA

Las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28-M han generado distintas reacciones en el mundo político. El presidente Pedro Sánchez ha decidido convocar a votaciones anticipadas para el 23 de julio; Ciudadanos decidió dar un paso al lado para estos comicios, y la Ley de Vivienda no ha quedado exenta de comentarios porque se ha puesto en duda su aplicación tras los resultados. Tanto el tope al alquiler, como la definición de zonas tensionadas está en manos de las comunidades autónomas, al igual que la competencia de modificar la definición de gran tenedor. Los datos indican que Madrid, Valencia y Cataluña acumulan gran parte de estos propietarios, y estas normas podrían llegar a generar mayor desigualdad territorial entre las CCAA por su diferente implementación.

“El avance de los partidos en los gobiernos autonómicos que se han mostrado contrarios a la aplicación de la ley dibuja un escenario de mayor desequilibrio territorial y evidencia la realidad de una ley aprobada sin consenso”, comenta la presidenta de la Federación Asociaciones Empresas Inmobiliarias (Fadei), Montserrat Junyent. El portavoz y responsable de Asesoría Jurídica de los API en Catalunya, Carles Sala, ha mostrado la misma opinión asegurando que la normativa aprobada por el Gobierno “lo único que va a generar son desigualdades territoriales que tendremos que ver los efectos reales que tiene, incluyendo la definición de gran tenedor”.

¿Qué es y dónde están los grandes tenedores?

La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada y puesta en vigor el pasado 26 de mayo, define a un gran tenedor como la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. El texto añade que esta definición podrá ser personalizada o particularizada en la declaración de entornos de mercado residencial tensionado "hasta aquellos titulares de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en dicho ámbito, cuando así sea motivado por la comunidad autónoma en la correspondiente memoria justificativa". Es decir, la ley deja en manos de las comunidades la modificación de la definición de este gran tenedor y regularlo.

Actualmente, según datos de Fotocasa Research, el 0,3% de los propietarios particulares de vivienda en España tiene cinco o más pisos en su poder. En sólo un año creció del 0,1%, lo que indica que los propietarios particulares que poseen más de cinco viviendas en España se ha incrementado un 200% en el último año. El mismo estudio asegura que la comunidad que más propietarios con este número de inmuebles es Cataluña con 0,6% del total, seguido de la Comunitat Valenciana con 0,5%. Después de ellas está Madrid y Andalucía que acumulan el 0,2%. La comunidad catalana vivió un crecimiento exponencial de sus grandes tenedores: en 2022 tenía el mismo porcentaje que actualmente tiene la CAM, y Valencia también creció desde un 0,1% del total de dueños de más de cinco hogares.

Ahora la Comunidad Valenciana pasará a ser gobernada por el PP, partido que no busca aplicar la normativa, por lo que se prevé que no exista limitación ni de alquiler, definición de zonas tensionadas, o modificación de los grandes tenedores. Para el ex presidente de AEPSI (Asociación Española de Personal Shoppers Inmobiliarios) y Director General de ACV Gestión Inmobiliaria, Iñaki Unsain, los resultados del domingo sí generarán más desigualdad en el país. El problema, según comenta el experto, es que lo aplicarán las comunidades como Cataluña o Castilla-La Mancha, pero que los gobiernos del PP no solicitarán las zonas tensionadas en sus territorios, por lo que “no habrá topes, y se creará desigualdades en todo. Eso hará que la inversión se dirija a aquellas comunidades donde no exista regulación y donde se implemente la Ley, probablemente baje de forma significativa”.

Sin embargo, desde el Gobierno defienden esta idea aclarando que no se puede tratar de la misma forma a quienes tengan una propiedad con quienes tienen más: “No se puede tratar igual a quien es diferente. Son completamente diferentes las formas, diganme ¿en que lo estamos penalizando? Se trata de que en un área tensionada con 5 en esa área, tenga que ofrecer información sobre la situación de su vivienda en área tensionada para llegar a acuerdos con ellos”, comentó el director general de vivienda y suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Francisco Javier Martín, en su intervención sobre la Ley de Vivienda y su aplicación en Comunidades Autónomas realizado en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA).

Aunque se busque disminuir esta desigualdad territorial, la única solución para la socia y abogada de Círculo Legal Barcelona, Arantxa Goenaga, sería crear un pacto de Estado y que todas pasen a regirse bajo la misma regulación. Además, hace hincapié en que esta medida incentiva las grandes inversiones que no tengan limitaciones de renta en los alquileres y por tanto en la rentabilidad, "pero también es verdad que se ven afectados en toda España por las dificultades que han introducido en los procedimientos judiciales. Por tanto, las diferencias solo provendrán de lo que se declare como zona tensionada", señala.

"Aquí confundimos a la población diciendo que gran tenedor es igual a especulador. Pero no es así", declara Junyent. Además, considera que catalogar como un gran propietario a quienes tengan diez o cinco viviendas "parece temerario". "Para mí la respuesta es tratar de darle condiciones a ese privado para que ponga producto en el mercado, no veo una solución en otra dirección. Al tenedor de producto lo estamos maltratando y lo que hay que cuidar es que no haya un mal uso de la propiedad", finaliza la presidenta de Fadei.