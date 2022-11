Subsidios en 2023: esto es todo lo que debes saber sobre todas sus novedades

El próximo año de 2023 viene cargado de novedades en cuanto a los subsidios y prestaciones sociales se refiere. En primer lugar, el cambio más importante tiene que ver con las nuevas cuantías a partir del 1 de enero, gracias a la subida del IPREM en un 3,6% en 600 euros mensuales, lo que afectará a ayudas como el subsidio extraordinario para mayores de 52 años, la prestación por desempleo, el Ingreso Mínimo Vital o el subsidio para mayores de 45 años. A día de hoy, el IPREM se fija en 579 euros.

Ingreso Mínimo Vital: nuevas cuantías a partir de enero

Así lo anunció el Gobierno de España, de la mano de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a principios del mes de octubre, cuando se presentaron los nuevos Presupuestos Generales del Estado. No obstante, cabe subrayar que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no descarta que suban las cuantías aún más en el caso del IMV y las pensiones más bajas. Sin embargo, esto no es lo único que cambia a partir de 2o23. También lo hace en otros aspectos, como en el caso de poder compatibilizar un puesto de trabajo con la posibilidad de percibir el Ingreso Mínimo Vital. Así se refleja en el BOE, a través del Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre.

El #CMin aprueba el incentivo al empleo para beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital que mejoren su situación laboral.



El #CMin aprueba el incentivo al empleo para beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital que mejoren su situación laboral.

📌Garantizará el mantenimiento de sus ingresos a quienes perciben esta ayuda y encuentren trabajo o mejoren sus condiciones laborales.

Compatibilidad del subsidio para mayores de 52 años

Lo mismo ocurre con el subsidio para mayores de 52 años, aunque en este caso, los trabajadores, ya sean eventuales o fijos discontinuos, a partir del 3 de marzo de 2022, los perceptores pueden compatibilizar esta ayuda con un puesto de trabajo, siempre y cuando el contrato tenga una duración inferior a tres meses. Este cambio tiene como objetivo cumplir con celeridad la disposición final sexta del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

100 euros más para los parados a partir del séptimo mes

Hasta 300.000 parados recibirán 100 euros más cada mes por la prestación por desempleo a partir de 2023. La explicación a este cambio sin precedentes es muy sencilla. El Gobierno sube la base reguladora al 60% a partir del séptimo mes como beneficiario de esta prestación contributiva gestionada a día de hoy por el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE). Hasta ahora, la base reguladora se fija en un 50% a partir del día 181 que se esté cobrando el paro.