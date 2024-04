Nueva estafa del falso empleo de TikTok por 400 euros al día: ahora empieza en una llamada

La estafa de empleo en la red social TikTok que encontraba a sus víctimas a través de WhatsApp presenta una actualización: ahora incorpora una llamada telefónica para iniciar el contacto con sus víctimas antes de pasar a un chat en el que prometen retribuciones económicas por ver vídeos.

Los servicios de correo electrónico, mensajería y las redes sociales representan un medio muy utilizado para propagar diferentes tipos de engaños. Los ciberdelincuentes buscan obtener datos sensibles o robar directamente el dinero de sus víctimas. Una de estas estafas ha estado circulando a través de WhatsApp desde finales del pasado año.

¿Cómo es la estafa del empleo en Tik Tok?

Una supuesta oferta de empleo se difunde vía mensajería, y en ocasiones también por SMS. En el curso de la conversación, se promete un pago a cambio de visualizar y capturar vídeos de TikTok, sin límite, con lo que se ofrecen tentadoras ganancias de 50 a 400 euros diarios.

Actualización en el método de la estafa

Según informa la compañía de seguridad cibernética ESET, este engaño que solía llevarse a cabo mediante textos, ha experimentado una actualización. Ahora incorpora una llamada inicial con un mensaje pregrabado que presenta la oferta de trabajo y donde incitan a las potenciales víctimas a añadir el número en su lista de contactos de WhatsApp.

En esta renovada táctica, los delincuentes ya no envían un mensaje por WhatsApp ni SMS para iniciar la comunicación. Al incorporar la llamada telefónica, la primera interacción se suprime, limitándose a reproducir el mensaje grabado.

A pesar de que se desconoce la razón exacta de este cambio, desde ESET advierten que el número de móvil utilizado falsifica el contacto legítimo de una productora de aceite de oliva de Jaén, por lo que resulta menos sospechoso al estar visualizado en el dispositivo móvil de la víctima.

Cómo opera la estafa

Si la víctima se muestra interesada en la supuesta oferta de empleo y acepta hablar con los estafadores, estos le facilitarán un enlace a un canal de Telegram para continuar la comunicación, esta vez con un supuesto gerente.

El engaño se basa en la realización de tareas que asignan a la víctima, con la promesa de ir acumulando un saldo por ello. Los problemas comienzan cuando la víctima quiere retirar el dinero que supuestamente ganó. "A la hora de retirarlo, se presentará algún problema y nos indicarán que, para poder retirar el dinero, se debe subir el nivel de afiliado, para lo que tendremos que enviarles cierta cantidad de dinero", advierte ESET. No solo el pago no llegará, sino que el dinero enviado a los estafadores no se recuperará.