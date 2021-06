Los que pagarán el 'tarifazo' del recibo de la luz: "Acabaré poniendo antorchas".

"Casi nada", ironiza una mujer al otro lado de la barra mientras limpia con una trapo los restos que han caído de un plato. Tras unos segundos de silencio, sentencia resignada: "Por lo menos es para todo el mundo". Los pequeños comercios, que poco a poco se van recuperando de las restricciones horarias, reciben con desaliento un nuevo golpe: el precio de la luz repunta este mes un 0,8% con respecto a abril de 2020 y se dispara un 43,8% frente al mismo mes del año pasado.

La factura de la luz ha encadenado en mayo su tercer ascenso consecutivo este año, lo que la convierte en la más cara de todo 2021. El recibo de la luz de mayo supera, incluso, al de abril, cuando llegó a 62,56 euros, que había sido el más caro del año hasta la fecha. Por otro lado, este martes se aprueban las nuevas tarifas del recibo de la luz, que repercutirán de forma desigual en los consumidores en función de los horarios de uso y la potencia contratada. Así, el tramo más caro de consumo eléctrico será durante las horas laborables (desde las 10 de la mañana hasta las dos de la tarde y de las seis de la tarde a las 10 de la noche), mientras que el tramo más barato será durante la madrugada (de las doce de la noche hasta las ocho de la mañana). El Gobierno, pese a prometer que esto último no ocurriría, se mantuvo el pasado lunes en silencio. La hostelería, en cambio, clama contra estos nuevos 'shocks' para sus negocios.

"Nosotros estamos pagando 600 euros de luz", dice el dueño de la cervecería Provencio, un bar situado en el distrito de Atocha. "Si la subida es del 44% acabaré pagando 900 o 1000 euros al mes, unos 35 euros diarios. Estaría pagando 250 euros más, a este paso acabaré poniendo antorchas". El encargado de un bar próximo sostiene que le "parece mal" que suban el precio de la luz y apunta al Gobierno: "Cada día dice una cosa. Unos días dice que la va a bajar, otros días que la va a subir. Nosotros no podemos hacer nada, habrá que aceptarlo". El responsable de un restaurante de comida oriental comparte la reflexión: "Me va afectar mucho. Ahora hay poco trabajo y, si sube la luz, es mucho más difícil".

Los que pagarán el 'tarifazo' del recibo de la luz: "Acabaré poniendo antorchas". Javier Leal

Una peluquera recuerda que "ahora que te llega el verano" y "hay que tirar de aire acondicionado". Aprovecha, además, para mandar un recado al Ejecutivo de Sánchez: "Es todos los años igual y el Gobierno hace lo de siempre, nada". "Hay que facilitar al pueblo vivir", dice un hostelero de origen latino, "yo siempre pago mucha luz, mucho dinero. Hace tiempo pagaba 200 euros al mes, ahora pago casi 500. En estos tres años ha subido una barbaridad. La luz de España es la más cara del mundo y el Gobierno no da la cara".

Menos enérgico se encuentra el responsable de la cafetería Soria: "No sé qué decirte", responde mientras apoya los brazos en la barra y resopla, "No me extraña nada esta subida viendo lo que pasa en este país. Subirán más cosas seguramente". Una mujer, que tiene una cerrajería, sostiene que le "parece un abuso" porque "ya pagamos mucho con las facturas". Además, expresa cierto pesimismo con una posible 'salvación' gubernamental: "Podrá decir que no se va a subir, pero siempre ocurrirá. Es una forma de recuperar dinero". "Lo veo muy mal", dice el dueño de El Rincón de Victor, un bar situado en la calle de las Delicias, "cada año va subiendo el recibo de la luz y se empieza a notar".

Los que pagarán el 'tarifazo' del recibo de la luz: "Acabaré poniendo antorchas". Javier Leal

Esta medida no solo afecta a los propietarios de pequeños comercios, también a sus consumidores. "A la gente obrera nos asfixian", afirma una jubilada que va de camino a un bar, "cobran demasiado y hay gente que casi no puede ni encender la luz". Una mujer, que está sentada en un banco, sostiene que este es el "peor momento" para que aumente el precio porque hay "mucha gente que está en ERTE, en paro o con muchas dificultades para poder independizarse de casa". "No lo puedo entender", dice un joven mientras bebe una cerveza en una terraza, "habrá que tener cuidado porque, como uses la luz durante determinadas horas te meten un palo potente".

Fuentes de la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aseguran que el precio de mayo es el "más alto de los últimos ocho años", algo "preocupante". Además, creen que Gobierno puede tomar medidas que limiten ese precio por medio de "mecanismos de compensación" que reduzcan los "beneficios extraordinarios" de la energía hidráulica y nuclear. Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) afirma que las nuevas tarifas de la luz son un "varapalo", además de ser "ilógicas y obscenas". Sostiene que "no es el momento de hacer esto" porque estamos en un verano que tiene que ser de "recuperación". Si subimos los costes en un momento en el que estamos "despegando" va a ser muy complejo para estos empresarios.